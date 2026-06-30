Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Costa de Marfil vs. Noruega EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Costa de Marfil y Noruega por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
por los 16avos de final del Mundial 2026.
por los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Costa de Marfil y Noruega por Mundial 2026. La pelota comenzará a rodar a las 14:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Dallas de Arlington.

Costa de Marfil vs Noruega por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

¿Quién transmite el partido de Costa de Marfil y Noruega?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DSports se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Costa de Marfil recibe a Noruega en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección Costa de MarfilSelección NoruegaMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Paraguay le ganó a Alemania por penales y jugará los octavos de final del Mundial 2026

    Paraguay le ganó a Alemania por penales y jugará los octavos de final del Mundial 2026

  2. Marruecos ganó en los penales y Países Bajos se quedó afuera del Mundial 2026

    Marruecos ganó en los penales y Países Bajos se quedó afuera del Mundial 2026

  3. Brasil le ganó a Japón con un gol agónico y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026

    Brasil le ganó a Japón con un gol agónico y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026

  4. Canadá se lo ganó sobre el final a Sudáfrica y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026

    Canadá se lo ganó sobre el final a Sudáfrica y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026

  5. México vs Rep. de Corea en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online

    México vs Rep. de Corea en el Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver en TV y online
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Video:así fue la primera conferencia de prensa de Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial, tras la salida del Gobierno de Manuel Adorni

Conferencia de Prensa | Adrian Ravier - 30.06.2026

Por segunda vez:renunció Antonio José Mauad a la dirección del Servicio Meteorológico Nacional

Asume Diego Santilli:los principales desafíos en su nuevo rol como Jefe de Gabinete

Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori por su triunfo en las elecciones en Perú:“La libertad avanza en toda América Latina”

Economía

“Efecto serrucho” en la economía:cuáles fueron los rubros que más y menos crecieron en abril

“Efecto serrucho” en la economía: cuáles fueron los rubros que más y menos crecieron en abril

ANSES confirmó el aumento de jubilaciones y asignaciones familiares para julio 2026:cuáles son los nuevos montos

Calendario ANSES en julio 2026:qué día cobrás si tu DNI termina en 7, 8 y 9

Cuenta DNI en julio 2026:todos los descuentos, los nuevos topes y los beneficios para las vacaciones de invierno

Internacionales

Tensión en Medio Oriente:Irán desmiente a Trump y niega negociaciones con EEUU por su programa nuclear

Tensión en Medio Oriente: Irán desmiente a Trump y niega negociaciones con EEUU por su programa nuclear

Ucrania atacó dos puentes estratégicos de Rusia en Crimea y Zaporiyia para frenar su logística militar

Escasez de alimentos, desplazados y servicios colapsados:advierten por una grave crisis humanitaria tras los terremotos en Venezuela

Los Silos, de ícono cultural a morgue improvisada tras el peor terremoto en un siglo en Venezuela