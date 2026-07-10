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Suiza jugará ante Argentina sin su as de espadas: la confirmación sobre la lesión de Johan Manzambi

El entrenador Murat Yakín confirmó la baja del delantero del Friburgo, que es una de los futbolistas más buscados por los grandes de Europa por su gran tarea en la Copa del Mundo. Lleva tres goles en el torneo que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Johan Manzambi, delantero de Suiza.
Johan Manzambi, delantero de Suiza. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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Johan Manzambi, la joven estrella de la selección suiza, no jugará https://www.canal26.com/deportes/2026/07/07/cuando-juega-argentina-contra-suiza-o-colombia-por-los-cuartos-de-final-del-mundial-2026-fecha-hora-y-estadio/, según confirmó el entrenador, Murat Yakín, en la conferencia de prensa del día -1 del duelo de cuartos de final del Mundial 2026.

“No podrá jugar. lo hemos intentado todo, pero no ha sido posible”, confirmó el seleccionador, quien admitió que es un duro golpe para el equipo.

Johan Manzambi, delantero de Suiza.
Johan Manzambi, delantero de Suiza. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

“Manzambi está con bastante dolor. Es muy duro para nosotros porque venía con buena dinámica, lo estaba haciendo muy bien, pero no ha sido posible”, completó.

Manzambi se lesionó en un entrenamiento previo al partido de octavos de final contra Colombia, que no pudo jugar, y no ha podido entrenar con el grupo desde entonces.

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Johan Manzambi, delantero de Suiza.
Johan Manzambi, delantero de Suiza. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Yakín habló de Argentina

Murat Yakin dijo que no teme por el arbitraje y se desmarcó de las opiniones que aseguran que Argentina está siendo favorecida.

“Lo que considero es que los partidos están siendo muy justos. Ahora se puede controlar todo con el VAR...No creo que pase nada, cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer, no solo hablar, y demostrarlo en la cancha. Hay que demostrar en la cancha de lo que eres capaz”, indicó en la conferencia de prensa.

Conferencia de prensa de Murat Yakin, técnico de Suiza.
Conferencia de prensa de Murat Yakin, técnico de Suiza. Foto: EFE

Yakin admitió que el ejemplo de Cabo Verde y Egipto, que pusieron contra las cuerdas al conjunto de Lionel Scaloni, los motiva y desconfió del desgaste que haya podido tener la Albiceleste en esos partidos.

“No sé cuál será el estado físico de Argentina. Es un equipo con un estilo de juego definido, defiende muy bien y presiona. Trataremos de superar esa presión y de crear oportunidades. Cabo Verde y Egipto tuvieron ocasiones para marcar y espero que nosotros las aprovechemos”, cerró.

Conferencia de prensa de Murat Yakin, técnico de Suiza.
Conferencia de prensa de Murat Yakin, técnico de Suiza. Foto: EFE

Cuándo, dónde y a qué hora juega Argentina vs Suiza

Con el resultado ya definido, el esquema quedó sellado: Argentina jugará los cuartos de final del Mundial 2026 el sábado 11 de julio a las 22:00 hs en el Kansas City Stadium.

El ganador de este encuentro jugará contra quien salga victorioso del duelo entre Inglaterra y Noruega.

Mundial 2026Selección SuizaLesiónSelección Argentina
Matias Greisert
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