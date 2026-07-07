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EN VIVO | Partido clave de Argentina frente a Egipto por el Mundial 2026: los hinchas ya empezaron a ingresar al estadio

La Selección Argentina jugará los octavos de final del Mundial 2026 frente a Egipto a las 13 de este mates 7 de julio. Seguí en vivo el partido: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Hinchas previo al encuentro frente a Egipto en el Mundial 2026.
Hinchas previo al encuentro frente a Egipto en el Mundial 2026. Foto: REUTERS
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Argentina y Egipto por Mundial 2026. La pelota comenzará a rodar a las 13:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Atlanta de Atlanta.

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El astrólogo que había anticipado un triunfo ajustado ante Cabo Verde volvió a analizar el futuro de la Selección argentina en el Mundial 2026.

El especialista Federico Pertusati aseguró que la Selección argentina volverá a sufrir durante los octavos de final, aunque destacó que Lionel Messi será nuevamente clave. Además, pidió cambios en el equipo y señaló a dos jugadores que podrían tener una influencia positiva.

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Miles de hinchas argentinos coparon las calles de Atlanta en la previa del duelo frente a Egipto por los octavos de final del Mundial

  • Hinchas previo al encuentro frente a Egipto en el Mundial 2026.
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  • Hinchas argentinos previo al encuentro frente a Egipto en el Mundial 2026.
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  • Hinchas previo al encuentro frente a Egipto en el Mundial 2026.
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    • El ganador del cruce entre Argentina y Egipto se enfrentará en la próxima instancia al vencedor de Colombia y Suiza, que jugarán esta tarde desde las 17 horas.

    La FIFA designó a un árbitro francés para el partido

    La FIFA confirmó que el francés François Letexier será el árbitro principal del partido de este martes entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El juez estará acompañado por sus compatriotas Ciryl Mungier y Mehdi Rahmouni como jueces de línea.

    El juez estará acompañado por sus compatriotas Ciryl Mungier y Mehdi Rahmouni como jueces de línea.

    Como cuarto árbitro y de reserva, habrá dos noruegos: Espen Eskas e Isaak Bashevkin.

    François Letexier, el árbitro francés para Argentina-Egipto. Foto: FIFA

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    Expectativa, nervios, euforia y hasta el sufrimiento forman parte de los sentimientos que millones de hinchas viven con mucha intensidad durante un Mundial, y pueden ser perjudiciales para la salud. Los consejos de un experto para Canal26.com

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    La formación de Argentina para enfrentar a Egipto

    Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

    Con respecto al partido ante Cabo Verde, habrá tres modificaciones: Tagliafico por Medina; Paredes por Almada; y Álvarez por Lautaro Martínez.

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    Selección ArgentinaSelección EgiptoMundial 2026Fútbol
    Camila Tomaselli
    Camila Tomaselli

    Redactora

    Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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