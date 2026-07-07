EN VIVO | Partido clave de Argentina frente a Egipto por el Mundial 2026: los hinchas ya empezaron a ingresar al estadio

La FIFA designó a un árbitro francés para el partido

La FIFA confirmó que el francés François Letexier será el árbitro principal del partido de este martes entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El juez estará acompañado por sus compatriotas Ciryl Mungier y Mehdi Rahmouni como jueces de línea.

El juez estará acompañado por sus compatriotas Ciryl Mungier y Mehdi Rahmouni como jueces de línea.

Como cuarto árbitro y de reserva, habrá dos noruegos: Espen Eskas e Isaak Bashevkin.