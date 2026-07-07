EN VIVO | Partido clave de Argentina frente a Egipto por el Mundial 2026: los hinchas ya empezaron a ingresar al estadio

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Argentina y Egipto por Mundial 2026. La pelota comenzará a rodar a las 13:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Atlanta de Atlanta.
¿Partido difícil? El astrólogo que acertó el resultado contra Cabo Verde anticipó cómo le irá a Argentina ante Egipto
El especialista Federico Pertusati aseguró que la Selección argentina volverá a sufrir durante los octavos de final, aunque destacó que Lionel Messi será nuevamente clave. Además, pidió cambios en el equipo y señaló a dos jugadores que podrían tener una influencia positiva.
Miles de hinchas argentinos coparon las calles de Atlanta en la previa del duelo frente a Egipto por los octavos de final del Mundial
El ganador del cruce entre Argentina y Egipto se enfrentará en la próxima instancia al vencedor de Colombia y Suiza, que jugarán esta tarde desde las 17 horas.
La FIFA designó a un árbitro francés para el partido
La FIFA confirmó que el francés François Letexier será el árbitro principal del partido de este martes entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El juez estará acompañado por sus compatriotas Ciryl Mungier y Mehdi Rahmouni como jueces de línea.
El juez estará acompañado por sus compatriotas Ciryl Mungier y Mehdi Rahmouni como jueces de línea.
Como cuarto árbitro y de reserva, habrá dos noruegos: Espen Eskas e Isaak Bashevkin.
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La formación de Argentina para enfrentar a Egipto
Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.
Con respecto al partido ante Cabo Verde, habrá tres modificaciones: Tagliafico por Medina; Paredes por Almada; y Álvarez por Lautaro Martínez.
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