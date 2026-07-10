Desde vehículos hasta armamento de última generación: así es el nuevo equipamiento del Ejército Argentino

El Ejército Argentino y la renovación en su flota de camiones. Foto: Pucará Defensa

El Ejército Argentino dio un nuevo paso en su proceso de modernización con la presentación de una amplia gama de vehículos, sistemas de armas, drones, simuladores de entrenamiento y equipamiento de protección. La exhibición, realizada por la Dirección de Arsenales en Boulogne, mostró parte del material recientemente incorporado para fortalecer la capacidad operativa, logística y tecnológica de la fuerza.

La muestra incluyó desde los nuevos camiones tácticos Unimog U 4000 hasta tanques TAM 2C modernizados, además de vehículos blindados estadounidenses, armamento de última generación y nuevos uniformes diseñados para distintos escenarios operativos. El plan de reequipamiento busca actualizar capacidades que durante años tuvieron escasas inversiones, combinando adquisiciones internacionales con producción desarrollada por la industria nacional.

Los nuevos Unimog U 4000 y la modernización de la flota militar

Uno de los principales protagonistas de la exposición fueron los primeros 72 camiones Mercedes-Benz Unimog U 4000 incorporados por el Ejército. Estas unidades forman parte de un proyecto mucho más ambicioso que contempla la adquisición de hasta 1.000 vehículos para renovar la flota logística de la institución.

Camiones Unimog U 4000 del Ejército Argentino. Foto: X/@pampaIIIpelis

También se exhibieron los tanques TAM 2C, modernizados en Argentina con tecnología israelí, además de vehículos blindados Stryker y Oshkosh provenientes de Estados Unidos.

Uno de los aspectos destacados por especialistas fue la incorporación de un sistema integral de repuestos y mantenimiento, considerado esencial para garantizar la disponibilidad operativa de estos vehículos durante los próximos años.

Drones, armamento y simuladores para mejorar el entrenamiento

La exposición también permitió conocer parte del nuevo armamento adquirido por la fuerza. Entre las novedades sobresalieron las escopetas italianas Benelli M3, equipadas con ópticas israelíes Mepro, además de munición de 105 milímetros fabricada por Fabricaciones Militares para los tanques TAM y los cañones SK 105.

Otra de las principales incorporaciones corresponde a drones de distintos tamaños y capacidades, destinados tanto a tareas de reconocimiento como al apoyo de operaciones militares y misiones de seguridad.

El Ejército Argentino presentó nuevos drones. Foto: Unsplash

El Ejército también presentó nuevos simuladores de tiro, herramientas que permitirán entrenar al personal reduciendo significativamente los costos asociados al uso de munición real.

La importancia de estas tecnologías quedó reflejada en recientes despliegues como la denominada “Operación Roca”, donde el uso de drones resultó fundamental para ampliar la capacidad de vigilancia en zonas de frontera y áreas con escasa presencia de otras fuerzas de seguridad.

Nuevos uniformes y protección balística fabricada en Argentina

Otro de los anuncios relevantes fue la incorporación de nuevos uniformes con un patrón mimético tradicional y una variante desértica, diseñada para adaptarse a diferentes ambientes geográficos del país.

La renovación también alcanza al equipamiento individual. Durante la muestra se exhibieron cascos balísticos y porta placas RB4 fabricados por la empresa argentina ITP, reforzando la participación de la industria nacional en el proceso de modernización.

Además, se presentaron vehículos anfibios ACL 5 y embarcaciones Land Re, destinados a operaciones en ríos, zonas inundables y tareas de asistencia durante emergencias o desastres naturales.

Ejército Argentino. Foto: Ministerio de Defensa

La Dirección de Arsenales sostuvo que el objetivo es recuperar capacidades estratégicas y dotar al Ejército de medios modernos para responder tanto a misiones militares como a operativos de apoyo a la comunidad.

Con estas incorporaciones, el Ejército Argentino continúa avanzando en un proceso de modernización que combina tecnología de última generación, fortalecimiento logístico, producción nacional y cooperación internacional, con el propósito de incrementar su capacidad de respuesta frente a los desafíos operativos actuales y futuros.