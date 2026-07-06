Fixture Mundial 2026: todos los partidos del lunes 6 de julio por los octavos de final, horarios y dónde verlos

Cristiano Ronaldo hace historia en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

El Mundial 2026 sigue su rumbo con los octavos de final, que este lunes 6 de julio nos regala dos partidos, en los que juegan Portugal, España, EEUU y Bélgica. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este lunes 6 de julio

Este lunes 6 de julio juegan Portugal vs España y EEUU vs Bélgica.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

Portugal vs España - 16:00hs - Dallas Stadium

EEUU vs Bélgica - 21:00hs - Seattle Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

Portugal vs España : Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

EEUU vs Bélgica: TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Cómo llegaron Portugal y España a los octavos de final del Mundial 2026

Portugal terminó 2° del Grupo K con 5 puntos y viene de ganarle 2 a 1 a Croacia en los 16avos de final.

Por su parte, España quedó 1° del Grupo H con 7 unidades y en los 16avos de final goleó 3 a 0 a Austria.

Mundial 2026, España vs. Austria. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Cuándo y contra quién juega el ganador de Portugal vs España en los cuartos de final

El ganador del duelo entre Portugal y España jugará los cuartos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre EEUU y Bélgica, el viernes 10 de julio a las 16:00hs en el Los Ángeles Stadium.

Cómo llegaron Estados Unidos y Bélgica a los octavos de final del Mundial 2026

Estados Unidos terminó 1° del Grupo D con 6 puntos y viene de ganarle 2 a 0 a Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final.

Por su parte, Bélgica quedó 1° del Grupo G con 5 unidades y en los 16avos de final le ganó 3 a 2 a Senegal.

Cuándo y contra quién juega el ganador de EEUU vs Bélgica en los cuartos de final

El ganador del duelo entre EEUU y Bélgica jugará los cuartos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre Portugal y España, el viernes 10 de julio a las 16:00hs en el Los Ángeles Stadium.

Octavos de final Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

Enterate de todas las novedades, resultados y curiosidades del Mundial 2026 en Canal 26.