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Fixture Mundial 2026: todos los partidos del lunes 6 de julio por los octavos de final, horarios y dónde verlos

La Copa del Mundo sigue su rumbo con los 8vos y este lunes 6 de julio se juegan dos encuentros, con Portugal, España, EEUU y Bélgica como protagonistas. Conocé cómo ver los partidos en vivo.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Cristiano Ronaldo hace historia en el Mundial 2026.
Cristiano Ronaldo hace historia en el Mundial 2026. Foto: REUTERS
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El Mundial 2026 sigue su rumbo con los octavos de final, que este lunes 6 de julio nos regala dos partidos, en los que juegan Portugal, España, EEUU y Bélgica. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este lunes 6 de julio

Este lunes 6 de julio juegan Portugal vs España y EEUU vs Bélgica.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

  • Portugal vs España - 16:00hs - Dallas Stadium
  • EEUU vs Bélgica - 21:00hs - Seattle Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

  • Portugal vs España: Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • EEUU vs Bélgica: TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Cómo llegaron Portugal y España a los octavos de final del Mundial 2026

Portugal terminó 2° del Grupo K con 5 puntos y viene de ganarle 2 a 1 a Croacia en los 16avos de final.

Por su parte, España quedó 1° del Grupo H con 7 unidades y en los 16avos de final goleó 3 a 0 a Austria.

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Mundial 2026, España vs. Austria.
Mundial 2026, España vs. Austria. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Cuándo y contra quién juega el ganador de Portugal vs España en los cuartos de final

El ganador del duelo entre Portugal y España jugará los cuartos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre EEUU y Bélgica, el viernes 10 de julio a las 16:00hs en el Los Ángeles Stadium.

Cómo llegaron Estados Unidos y Bélgica a los octavos de final del Mundial 2026

Estados Unidos terminó 1° del Grupo D con 6 puntos y viene de ganarle 2 a 0 a Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final.

Por su parte, Bélgica quedó 1° del Grupo G con 5 unidades y en los 16avos de final le ganó 3 a 2 a Senegal.

Cuándo y contra quién juega el ganador de EEUU vs Bélgica en los cuartos de final

El ganador del duelo entre EEUU y Bélgica jugará los cuartos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre Portugal y España, el viernes 10 de julio a las 16:00hs en el Los Ángeles Stadium.

Octavos de final Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

Enterate de todas las novedades, resultados y curiosidades del Mundial 2026 en Canal 26.

Mundial 2026Selección Estados UnidosSelección EspañaSelección PortugalSelección Bélgica
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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