Portugal vs. España EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Portugal vs España por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
0´ Saque de arco para España
Desde el fondo la pone en juego Unai Simón.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Dallas, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Portugal y España por el Mundial 2026 será arbitrado por Anthony Taylor.
Formación confirmada de Portugal
Titulares
- (1) Diogo Costa
- (20) João Cancelo
- (13) Renato Veiga
- (3) Rúben Dias
- (25) Nuno Mendes
- (8) Bruno Fernandes
- (15) João Neves
- (18) Pedro Neto
- (23) Vitinha
- (11) João Félix
- (7) Cristiano Ronaldo
Suplentes
- (22) Rui Silva
- (12) José Sá
- (2) Nélson Semedo
- (5) Diogo Dalot
- (14) Gonçalo Inácio
- (4) Tomás Araújo
- (24) Samu Costa
- (21) Rúben Neves
- (10) Bernardo Silva
- (6) Matheus Nunes
- (17) Rafael Leão
- (26) Francisco Conceição
- (19) Gonçalo Guedes
- (16) Francisco Trincão
- (9) Gonçalo Ramos
Entrenador: Roberto Martínez
Formación confirmada de España
Titulares
- (23) Unai Simón
- (22) Pau Cubarsi
- (24) Marc Cucurella
- (14) Aymeric Laporte
- (12) Pedro Porro
- (15) Álex Baena
- (20) Pedri
- (16) Rodri
- (19) Lamine Yamal
- (10) Dani Olmo
- (21) Mikel Oyarzábal
Suplentes
- (13) Joan García
- (1) David Raya
- (4) Eric García
- (3) Alex Grimaldo
- (5) Marcos Llorente
- (2) Marc Pubill
- (6) Mikel Merino
- (9) Gavi
- (8) Fabián Ruiz
- (18) Martín Zubimendi
- (26) Borja Iglesias
- (25) Víctor Muñoz
- (11) Yéremy Pino
- (7) Ferran Torres
- (17) Nico Williams
Entrenador: Luis de la Fuente
¿Quién transmite el partido de Portugal y España?
Argentina: DSports se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Portugal vs. España por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Portugal recibe a España en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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