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Portugal vs. España EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Portugal y España por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portugal vs España por los octavos de final.
Portugal vs España por los octavos de final. Foto: REUTERS
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Portugal y España por Mundial 2026. La pelota comenzará a rodar a las 16:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Dallas de Arlington.

Portugal vs España por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

0´ Saque de arco para España

Desde el fondo la pone en juego Unai Simón.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Dallas, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Portugal y España por el Mundial 2026 será arbitrado por Anthony Taylor.

Formación confirmada de Portugal

Titulares

  • (1) Diogo Costa
  • (20) João Cancelo
  • (13) Renato Veiga
  • (3) Rúben Dias
  • (25) Nuno Mendes
  • (8) Bruno Fernandes
  • (15) João Neves
  • (18) Pedro Neto
  • (23) Vitinha
  • (11) João Félix
  • (7) Cristiano Ronaldo

Suplentes

  • (22) Rui Silva
  • (12) José Sá
  • (2) Nélson Semedo
  • (5) Diogo Dalot
  • (14) Gonçalo Inácio
  • (4) Tomás Araújo
  • (24) Samu Costa
  • (21) Rúben Neves
  • (10) Bernardo Silva
  • (6) Matheus Nunes
  • (17) Rafael Leão
  • (26) Francisco Conceição
  • (19) Gonçalo Guedes
  • (16) Francisco Trincão
  • (9) Gonçalo Ramos

Entrenador: Roberto Martí­nez

Formación confirmada de España

Titulares

  • (23) Unai Simón
  • (22) Pau Cubarsi
  • (24) Marc Cucurella
  • (14) Aymeric Laporte
  • (12) Pedro Porro
  • (15) Álex Baena
  • (20) Pedri
  • (16) Rodri
  • (19) Lamine Yamal
  • (10) Dani Olmo
  • (21) Mikel Oyarzábal

Suplentes

  • (13) Joan García
  • (1) David Raya
  • (4) Eric García
  • (3) Alex Grimaldo
  • (5) Marcos Llorente
  • (2) Marc Pubill
  • (6) Mikel Merino
  • (9) Gavi
  • (8) Fabián Ruiz
  • (18) Martín Zubimendi
  • (26) Borja Iglesias
  • (25) Víctor Muñoz
  • (11) Yéremy Pino
  • (7) Ferran Torres
  • (17) Nico Williams

Entrenador: Luis de la Fuente

¿Quién transmite el partido de Portugal y España?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DSports se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Portugal vs. España por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Portugal recibe a España en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección PortugalSelección EspañaMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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