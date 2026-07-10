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Video: hinchas de Egipto quemaron camisetas de la Selección Argentina y la histórica del Barcelona de Messi

Tras la eliminación de Egipto en octavos de final del Mundial 2026 por parte de la Albiceleste, parte del equipo del país africano criticó duramente el arbitraje del partido “por favorecer a la Argentina” y la bronca contenida atravesó a algunos hinchas.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Hinchas egipcios con la bandera de la Selección.
Hinchas egipcios con la bandera de la Selección. Foto: Canal 26
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El partido de Argentina ante Egipto en octavos de final del Mundial 2026 generó polémicas tras el resultado. La Albiceleste logró revertir el marcador de 0-2 a 3-2 en los últimos minutos del segundo tiempo y eso no dejó conforme al equipo del país africano. Y, en las últimas horas, se difundió un video de dos hinchas egipcios quemando camisetas de la Selección Nacional y de Lionel Messi cuando jugaba en el F.C.Barcelona.

En el material se puede ver, además, una bandera de Egipto y cómo las dos personas protagonistas del video arrojan ambas remeras al fuego.

Hinchas egipcios queman camisetas de la Selección argentina y de Lionel Messi

Mucho se ha hablado sobre este encuentro deportivo. El director técnico, Hossam Hassan, criticó duramente el arbitraje de Francois Letexier y Jerome Brisard, a cargo del VAR, por, según su visión, haber beneficiado a la Albiceleste durante el enfrentamiento. Hassan dijo en conferencia de prensa que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) quiere que siga Lionel Messi en el campeonato mundial por “marketing”.

El técnico aseguró que tanto él como todo el equipo sufrieron una “injusticia”, ya que, en todo momento, el Seleccionado egipcio “fue mejor” y tuvo mejor control de pelota, según sus propias palabras. Mostafa Ziko, autor del segundo gol de Egipto que fue anulado por el VAR, avaló la visión de su técnico. El futbolista también indicó que “el torneo está totalmente direccionado” y que el resultado “estuvo en manos del árbitro”.

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Además, tras el partido, el deportista le pidió perdón a la hinchada egipcia por la derrota: “Teníamos muchas ganas de hacerlos felices hoy. No pudimos lograrlo, pero de verdad, no estuvo en nuestras manos“.

Hossam Hassan cruza los brazos en señal de denuncia por racismo durante el partido entre Argentina y Egipto en el Mundial 2026
El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, criticó duramente el arbitraje del partido. Foto: AtaqueFutbolero

Mientras la FIFA rechazó las críticas tanto del técnico como de Ziko, la Asociación Egipcia de Fútbol (AEF) renovó el contrato de Hassan como líder del Seleccionado estimativamente hasta 2030. La decisión se da con el objetivo de "completar el proyecto técnico de la selección nacional" y de “construir sobre los logros históricos alcanzados en el último tiempo”, según sostuvieron desde las autoridades AEF en un comunicado oficial.

La palabra de Mohammed Salah, capitán de la Selección de Egipto

A diferencia de Ziko y de Hossam Hassan, el capitán de 34 años no avaló las acusaciones sobre un partido organizado en favor de la Argentina. “La derrota es frustrante. Es muy difícil de soportar. Pensábamos que teníamos el partido bajo control”, expresó.

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto.
Argentina le ganó 3 a 2 a Egipto en octavos de final. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Y luego agregó: “Ziko nunca quiso faltarle el respeto a la FIFA ni a Messi. Estaba enojado por la anulación del gol. No creo que nos robaran el partido. El árbitro tomó decisiones como lo hace cualquier árbitro, pero no creo que haya influido en el resultado”.

Mundial 2026Selección EgiptoSelección ArgentinaLionel Messi
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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