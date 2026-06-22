Noruega 3 - 2 Senegal: así fue la victoria en el Mundial 2026

Se terminó, el árbitro suena el silbato. El resultado final fue: Noruega 3 - Senegal 2. Las acciones llegaron a su fin en el estadio Nueva York de East Rutherford y los equipos se disponen a retirarse del campo para sacar conclusiones de lo mostrado hoy en el Mundial 2026.
Noruega vs Senegal por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
100´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Noruega y Senegal por Mundial 2026.
99´ Saque de arco para Noruega
Desde el fondo la pone en juego Orjan Nyland.
98´ ¡Tiro desviado de Senegal!
Disparo de Ismaïla Sarr y el remate se va afuera.
98´ Córner para Senegal
Ejecuta el tiro de esquina Ismail Jakobs.
98´ ¡Senegal se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ibrahim Mbaye fue bloqueado por Kristoffer Ajer.
96´ Córner para Senegal
Ejecuta el tiro de esquina Ismail Jakobs.
92´ Gooool de Senegal
Ismaïla Sarr marca para Senegal.
91´ ¡Senegal se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Pape Matar Sarr fue bloqueado por Orjan Nyland.
90´ Saque de arco para Senegal
Desde el fondo la pone en juego Mory Diaw.
90´ ¡Tiro desviado de Noruega!
Disparo de Leo Östigard y el remate se va afuera.
89´ Córner para Noruega
Ejecuta el tiro de esquina Martin Odegaard.
89´ ¡Noruega se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Oscar Bobb fue bloqueado por Pathé Ciss.
82´ ¡Senegal se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ismaïla Sarr fue bloqueado por David Wolfe.
88´ Saque de arco para Senegal
Desde el fondo la pone en juego Mory Diaw.
87´ ¡Noruega se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Erling Haaland fue bloqueado por Moussa Niakhaté.
84´ Saque de arco para Senegal
Desde el fondo la pone en juego Mory Diaw.
83´ Cambio en Noruega
Entra Leo Östigard y sale Torbjørn Heggem.
83´ Cambio en Noruega
Entra Oscar Bobb y sale Alexander Sorloth.
82´ ¡Tiro desviado de Senegal!
Disparo de Ismaïla Sarr y el remate se va afuera.
82´ Fuera de juego en Senegal
Posición adelantada de Nicolas Jackson.
80´ Saque de arco para Noruega
Desde el fondo la pone en juego Orjan Nyland.
80´ ¡Tiro desviado de Senegal!
Disparo de Pape Matar Sarr y el remate se va afuera.
79´ Saque de arco para Senegal
Desde el fondo la pone en juego Mory Diaw.
75´ Saque de arco para Noruega
Desde el fondo la pone en juego Orjan Nyland.
73´ ¡Senegal se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ismaïla Sarr fue bloqueado por Torbjørn Heggem.
71´ Saque de arco para Noruega
Desde el fondo la pone en juego Orjan Nyland.
71´ Cambio en Senegal
Entra Pape Matar Sarr y sale Kalidou Koulibaly.
70´ Cambio en Noruega
Entra Andreas Schjelderup y sale Antonio Nusa.
65´ Córner para Senegal
Ejecuta el tiro de esquina Ismail Jakobs.
62´ Cambio en Senegal
Entra Pathé Ciss y sale Lamine Camara.
62´ Cambio en Senegal
Entra Mory Diaw y sale Edouard Mendy.
57´ ¡Noruega se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Antonio Nusa fue bloqueado por Krépin Diatta.
57´ Gooool de Noruega
Erling Haaland marca para Noruega con asistencia de Martin Odegaard.
55´ Saque de arco para Noruega
Desde el fondo la pone en juego Orjan Nyland.
55´ ¡Tiro desviado de Senegal!
Disparo de Lamine Camara y el remate se va afuera.
53´ Cambio en Senegal
Entra Ibrahim Mbaye y sale Pape Gueye.
53´ Cambio en Senegal
Entra Ismail Jakobs y sale El Hadji Malick Diouf.
52´ Gooool de Senegal
Ismaïla Sarr marca para Senegal con asistencia de Sadio Mané.
51´ ¡Senegal se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Nicolas Jackson fue bloqueado por Orjan Nyland.
49´ Fuera de juego en Senegal
Posición adelantada de Sadio Mané.
47´ Gooool de Noruega
Erling Haaland marca para Noruega con asistencia de Martin Odegaard.
45´ Cambio en Noruega
Entra Patrick Berg y sale Fredrik Aursnes.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Nueva York!
Resumen estadístico del primer tiempo.
49´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Nueva York! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
48´ ¡Noruega se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Erling Haaland fue bloqueado por Edouard Mendy.
48´ Tiro en el palo de Noruega
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Erling Haaland pega en el palo.
45´ ¡Senegal se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ismaïla Sarr fue bloqueado por Orjan Nyland.
42´ Gooool de Noruega
Marcus Pedersen marca para Noruega.
41´ ¡Noruega se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Martin Odegaard fue bloqueado por Moussa Niakhaté.
41´ Saque de arco para Noruega
Desde el fondo la pone en juego Torbjørn Heggem.
40´ ¡Tiro desviado de Senegal!
Disparo de Lamine Camara y el remate se va afuera.
38´ Saque de arco para Noruega
Desde el fondo la pone en juego Orjan Nyland.
38´ ¡Tiro desviado de Senegal!
Disparo de Idrissa Gueye y el remate se va afuera.
36´ ¡Noruega se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Martin Odegaard fue bloqueado por Edouard Mendy.
34´ Saque de arco para Noruega
Desde el fondo la pone en juego Torbjørn Heggem.
27´ Saque de arco para Noruega
Desde el fondo la pone en juego Orjan Nyland.
27´ ¡Tiro desviado de Senegal!
Disparo de Nicolas Jackson y el remate se va afuera.
25´ Saque de arco para Noruega
Desde el fondo la pone en juego Orjan Nyland.
16´ ¡Senegal se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Nicolas Jackson fue bloqueado por Kristoffer Ajer.
16´ Córner para Senegal
Ejecuta el tiro de esquina El Hadji Malick Diouf.
14´ Saque de arco para Senegal
Desde el fondo la pone en juego Edouard Mendy.
13´ ¡Tiro desviado de Noruega!
Disparo de Martin Odegaard y el remate se va afuera.
11´ Cambio en Noruega
Entra Marcus Pedersen y sale Julian Ryerson.
10´ Fuera de juego en Senegal
Posición adelantada de Ismaïla Sarr.
7´ ¡Senegal se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Idrissa Gueye fue bloqueado por Alexander Sorloth.
3´ Fuera de juego en Senegal
Posición adelantada de Nicolas Jackson.
3´ Córner para Noruega
Ejecuta el tiro de esquina Julian Ryerson.
2´ ¡Noruega se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Kristoffer Ajer fue bloqueado por Edouard Mendy.
2´ Córner para Noruega
Ejecuta el tiro de esquina Julian Ryerson.
1´ Córner para Noruega
Ejecuta el tiro de esquina Martin Odegaard.
1´ ¡Noruega se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Antonio Nusa fue bloqueado por Kalidou Koulibaly.
1´ Córner para Noruega
Ejecuta el tiro de esquina Martin Odegaard.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Nueva York, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Noruega y Senegal por el Mundial 2026 será arbitrado por Wilton Sampaio.
Formación confirmada de Noruega
Titulares
- (1) Orjan Nyland
- (3) Kristoffer Ajer
- (17) Torbjørn Heggem
- (26) Julian Ryerson
- (5) David Wolfe
- (14) Fredrik Aursnes
- (8) Sander Berge
- (10) Martin Odegaard
- (9) Erling Haaland
- (20) Antonio Nusa
- (7) Alexander Sorloth
Suplentes
- (13) Egil Selvik
- (12) Sander Tangvik
- (15) Fredrik Bjorkan
- (25) Henrik Falchener
- (16) Marcus Pedersen
- (24) Sondre Langas
- (4) Leo Östigard
- (19) Thelo Aasgaard
- (6) Patrick Berg
- (22) Oscar Bobb
- (23) Jens Hauge
- (21) Andreas Schjelderup
- (2) Morten Thorsby
- (18) Kristian Thorstvedt
- (11) Jörgen Larsen
Entrenador: Stale Solbakken
Formación confirmada de Senegal
Titulares
- (16) Edouard Mendy
- (15) Krépin Diatta
- (3) Kalidou Koulibaly
- (25) El Hadji Malick Diouf
- (19) Moussa Niakhaté
- (5) Idrissa Gueye
- (10) Sadio Mané
- (8) Lamine Camara
- (18) Ismaïla Sarr
- (26) Pape Gueye
- (11) Nicolas Jackson
Suplentes
- (23) Mory Diaw
- (1) Yehvann Diouf
- (14) Ismail Jakobs
- (24) Antoine Mendy
- (2) Mamadou Sarr
- (4) Abdoulaye Seck
- (6) Pathé Ciss
- (21) Habib Diarra
- (22) Bara Ndiaye
- (17) Pape Matar Sarr
- (13) Iliman Ndiaye
- (7) Assane Diao
- (9) Bamba Dieng
- (20) Ibrahim Mbaye
- (12) Cherif Ndiaye
Entrenador: Pape Thiaw
Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.
¿Quién transmite el partido de Noruega y Senegal?
Argentina: DGO, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Noruega vs. Senegal por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Noruega recibe a Senegal en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Noruega vs Senegal en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Noruega y Senegal por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.