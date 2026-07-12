El padre de Haaland estalla contra el árbitro tras la eliminación de Noruega: “Bien hecho”

Alf-Inge Haaland Foto: REUTERS

La eliminación de Noruega en los cuartos de final del Mundial dejó una herida abierta y, como suele ocurrir en los grandes partidos, la polémica no tardó en explotar fuera del campo. Esta vez, el foco no estuvo únicamente en Erling Haaland ni en la reacción de los hinchas noruegos, sino en Alf-Inge Haaland, padre del delantero del Manchester City, quien publicó un mensaje cargado de ironía tras la derrota por 2-1 ante Inglaterra en la prórroga.

El exfutbolista noruego, conocido por defender públicamente a su hijo y a la selección de su país, dejó una frase breve, pero contundente, que rápidamente generó debate en redes sociales: “Bien hecho, Bellingham y árbitro”. El comentario fue interpretado como una crítica directa al juez francés Clément Turpin, señalado por una acción que encendió la discusión durante el partido.

Alf-Inge Haaland apuntó contra el arbitraje tras el golpe mundialista

La frase de Alf-Inge Haaland tuvo dos destinatarios claros. Por un lado, reconoció a Jude Bellingham, protagonista de la noche inglesa y autor de un doblete decisivo. Por el otro, colocó al árbitro en el centro de la escena con una ironía que no pasó desapercibida.

El desgargo del padre de Haaland en redes sociales Foto: Redes

Noruega quedó eliminada después de un encuentro dramático, resuelto en tiempo suplementario, y el desenlace dejó bronca en el entorno del equipo nórdico. La selección había logrado instalarse entre las revelaciones del torneo, con Erling Haaland como bandera, pero el sueño mundialista terminó ante una Inglaterra que volvió a demostrar peso competitivo en las instancias decisivas.

El mensaje del padre de Haaland no fue extenso, pero sí lo suficientemente filoso como para convertirse en tema de conversación. En el fútbol moderno, una publicación en redes puede tener tanta repercusión como una declaración en zona mixta, y esta vez la reacción llegó desde uno de los apellidos más mediáticos del torneo.

La jugada que desató la controversia en Noruega-Inglaterra

La polémica surgió antes del empate 1-1 de Inglaterra. Según la discusión que se instaló durante el partido, el balón habría podido rozar la estructura o el cable vinculado a una sky-cam, una situación que, de confirmarse, podría haber obligado a detener la jugada.

Alf-Inge y Erling Haaland Foto: REUTERS

El punto clave es que la acción no quedó completamente clara en tiempo real. Mientras desde el lado noruego crecían las dudas, la FIFA comunicó durante el encuentro que el sensor del balón no registró ningún “latido”, por lo que no había evidencia de que la pelota hubiese tocado el cable ni de que su trayectoria hubiera sido alterada.

Esa explicación no alcanzó para calmar el enojo de todos. Para muchos hinchas noruegos, la sensación fue que una jugada gris terminó teniendo un peso enorme en el desarrollo del partido. Para Alf-Inge Haaland, al menos por lo que dejó ver públicamente, el arbitraje quedó bajo sospecha.

Haaland y Noruega, del sueño histórico a una eliminación con sabor amargo

El golpe fue especialmente duro porque Noruega venía viviendo un Mundial cargado de emoción. Erling Haaland había sido determinante en la clasificación a octavos, incluso con un gol decisivo ante Costa de Marfil que provocó una reacción muy emotiva de su padre en la tribuna.

Ese recorrido había convertido a Noruega en uno de los equipos más atractivos del certamen. No solo por la presencia de Haaland, sino también por lo que representaba para una selección que llevaba años buscando volver a tener impacto real en una Copa del Mundo. La derrota ante Inglaterra cerró una historia ilusionante, aunque también dejó la sensación de que el equipo nórdico puede haber iniciado una etapa competitiva mucho más ambiciosa.

La ironía del padre de Haaland prende fuego las redes

El comentario de Alf-Inge Haaland tuvo todos los ingredientes para volverse viral: una eliminación dolorosa, una figura global como Erling Haaland, una potencia como Inglaterra, una acción polémica y una frase corta con tono sarcástico. En cuestión de minutos, la publicación empezó a circular entre hinchas, periodistas y cuentas especializadas.

Más allá de si la jugada puede aclararse por completo, el episodio vuelve a poner sobre la mesa un tema recurrente en el fútbol de élite: la relación entre tecnología, arbitraje y percepción pública. La FIFA sostuvo que no había pruebas suficientes para considerar que el balón tocó el cable, pero la discusión siguió viva porque el fútbol también se juega en el terreno de las emociones.

Inglaterra avanza, Noruega protesta y Haaland queda en el centro de la escena

Inglaterra celebró una clasificación enorme, impulsada por Bellingham y por una victoria que la mantiene con vida en el Mundial. Noruega, en cambio, se marchó con frustración y con la sensación de que una jugada discutida pudo cambiar el partido.

En ese contexto, el mensaje del padre de Haaland funcionó como una síntesis perfecta del malestar noruego. No hizo falta una conferencia ni una larga explicación: bastaron unas pocas palabras para encender la polémica.

Lo cierto es que Erling Haaland se despide del Mundial, pero su nombre sigue ocupando titulares. Esta vez, no por un gol ni por una actuación individual, sino por la reacción de su padre y por una controversia arbitral que promete seguir dando que hablar.