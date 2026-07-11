Noruega vs. Inglaterra EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

La inesperada revelación de Harry Kane sobre Donald Trump en la previa del partido entre Inglaterra y Noruega:“Juega muy bien”
En la conferencia de prensa previa al choque de cuartos de final, el delantero reveló su acercamiento con el presidente de Estados Unidos. Escuchalo en la nota.
Qué come Erling Haaland:la estricta alimentación que sostiene a una de las estrellas del Mundial 2026
Tras la calificación de Noruega a los cuartos de final, despertó el interés sobre cuán exigente es la dieta que sigue el jugador de fútbol.
Fixture Mundial 2026:todos los partidos del sábado 11 de julio por los cuartos de final, horarios y dónde verlos
La Copa del Mundo sigue su rumbo con los 4tos y este sábado 11 de julio continúa con la participación de Inglaterra, Noruega, Argentina y Suiza. Conocé cómo ver los partidos en vivo.
Noruega vs Inglaterra en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Noruega y Inglaterra por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.
Erling Haaland es uno de los delanteros más altos en la historia del fútbol:cuánto mide el futbolista de Noruega
Además, el delantero de 25 años es figura en el Mundial 2026. Erling Haaland anotó 7 goles y se encuentra solo detrás de Messi y Mbappé.