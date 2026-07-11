Noruega vs. Inglaterra EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Noruega vs Inglaterra por los 4tos de final. Foto: Canal26.com

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Noruega y Inglaterra válido por Mundial 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 18:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Miami de Miami.