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Países Bajos vs. Marruecos EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Países Bajos y Marruecos por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Países Bajos vs Marruecos por los 16avos de final del Mundial 2026.
Países Bajos vs Marruecos por los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Países Bajos y Marruecos válido por Mundial 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 22:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Monterrey de Monterrey.

Selección Países BajosSelección MarruecosMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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