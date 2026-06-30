Países Bajos vs. Marruecos EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Países Bajos y Marruecos válido por Mundial 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 22:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Monterrey de Monterrey.
Leer la nota completa
Fixture Mundial 2026:todos los partidos del lunes 29 de junio por los 16avos de final, horarios y dónde verlos
Después de la fase de grupos, la Copa del Mundo sigue su rumbo con la instancia de eliminación. Cómo seguir cada encuentro en vivo por TV y streaming.
Leer la nota completa
Países Bajos vs Marruecos en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Países Bajos y Marruecos por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.