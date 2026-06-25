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Túnez vs. Países Bajos EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Túnez y Países Bajos por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
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Portadas Mundial 2026 - Fase de grupos fecha 3
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Túnez y Países Bajos por Mundial 2026. La pelota comenzará a rodar a las 20:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Kansas City de Kansas City.

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Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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