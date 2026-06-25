Túnez vs. Países Bajos EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Túnez y Países Bajos por Mundial 2026. La pelota comenzará a rodar a las 20:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Kansas City de Kansas City.
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Agenda Mundial 2026:todos los partidos del jueves 25 de junio de los grupos D, E y F, horarios y dónde verlos
La fase de grupos de la Copa del Mundo empieza a definirse y en esta ocasión nos trae seis partidos. Entre otros, Alemania, Japón y Países Bajos buscan un lugar en 16avos de final. Cómo seguir cada encuentro en vivo por TV y streaming.
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Túnez vs Países Bajos en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Túnez y Países Bajos por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.