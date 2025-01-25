Llega el TramBUS a la Ciudad de Buenos Aires: ¿se puede pagar con la SUBE?

El gobierno de la Ciudad presentó el proyecto de este nuevo medio de transporte y la pregunta que surge es cuánto saldrá el pasaje y cómo se podrá pagar.

¿Se podrá usar la tarjeta SUBE en el TramBUS? Foto: NA.

El pasado miércoles 22 de enero, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, presentó el nuevo Sistema Integrado de Movilidad Urbana, que comprende, entre otros, la implementación de “trambuses”.

El TramBUS es un sistema de transporte eléctrico que combina características propias de los colectivos y del tranvía. Es eléctrico, por lo que no genera emisiones y sus baterías se recargan en las estaciones, mientras suben y bajan los pasajeros.

Así, se busca posicionar a la Ciudad de Buenos Aires como una de las urbes líderes en cuanto a movilidad sostenible en el mundo.

Tarjeta Sube. Foto: NA.

Jorge Macri expresó: “Queremos estar dentro de las 10 mejores ciudades del mundo en materia de movilidad”. El TramBUS no necesita ni vías ni catenarias, lo que lo convierte en una opción más práctica y flexible para infraestructura urbana.

¿Se puede usar la SUBE en el TramBUS?

La pregunta que casi todos se hacen es si se puede utilizar la tarjeta SUBE en los nuevos colectivos eléctricos para pagar el boleto. Según figura en la página web del Gobierno de la Ciudad, el sistema del TramBUS está diseñado para que se la pueda utilizar.

Al mismo tiempo, se está evaluando la implementación de un sistema de multipago, que incluirá la posibilidad de pagar el pasaje con tarjeta de crédito, celulares y/o tecnología NFC, además de otros métodos digitales, similares a los que funcionan en la actualidad en algunas estaciones de subte.

Por el momento no quedó definida la tarifa de este nuevo medio de transporte público, aunque se espera que sea competitiva con respecto a los otros.

Colectivos eléctricos que funcionarán en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: x pberecia.

Entre sus características, el TramBUS tendrá una capacidad estimada de entre 75 a 85 pasajeros por unidad y tiene como objetivo mejorar el traslado de los ciudadanos porteños. En esta primera etapa se estarán destinando 27,7 millones de dólares para su puesta a punto, al tiempo que se prevé que se incorporen 20 unidades iniciales. El tramo que conectará será desde Ciudad Universitaria hasta Retiro.