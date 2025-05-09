Llega la fiesta de la baguette, lo mejor de Francia en CABA: cuándo y cómo disfrutar de este evento gastronómico

Una cita especial para degustar de un clásico que no falla: sándwiches de diferentes tipos. Hora y ubicación.

Baguette. Foto: Freepik

Este sábado 10 de mayo, desde las 12 del mediodía, se celebra en la ciudad de Buenos Aires la esperada Fiesta de la Baguette. Se trata de un evento gastronómico único que tiene lugar en la reconocida boulangerie francesa Gontran Cherrier, ubicada en Malabia 1805, pleno Palermo.

La propuesta incluye sándwiches especiales fuera de carta, cócteles exclusivos de Perrier, música en vivo y hasta un sorteo por baguettes gratis durante un año. Una oportunidad ideal para los amantes del pan artesanal y la cocina francesa.

Con entrada libre y platos que se pagan en el momento, el evento se desarrollará entre las 12 y las 19. Los protagonistas de la jornada serán cuatro sándwiches gourmet elaborados con baguettes y baguetines tradicionales de la casa. Además de una propuesta culinaria de alto nivel, la fiesta contará con DJ en vivo y una ambientación pensada para trasladar a los visitantes directamente a una callecita de París sin salir de Buenos Aires.

La experiencia se completa con una propuesta de coctelería diseñada por Perrier, marca que aportará tragos exclusivos especialmente pensados para maridar con los sabores de cada sándwich. Además, habrá un sorteo imperdible: un año de baguettes sin cargo, un verdadero lujo para fanáticos del pan artesanal.

Baguette. Foto: Freepik

Baguette. Foto: Freepik

Origen de la baguette

En francés, baguette originalmente se refería a un palo, barra, varilla u objeto alargado, mientras que el pan propiamente dicho se llamaba baguette de pain (es decir, barra de pan). Proviene a su vez del italiano bacchetta, mismo significado.

Dependiendo de la región en Francia también es conocido como baguette de Paris, o parisienne (en Lorena) o pain français (en Bélgica y Quebec). Una baguette estándar mide unos cinco o seis centímetros de ancho por tres o cuatro de alto, y unos 85 centímetros de largo como máximo. Suele pesar 250 gramos.