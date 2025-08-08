Impactante choque en Guernica: despiste, vuelco y destrucción de una Ferrari de un millón de dólares
Una Ferrari amarilla se despistó y el costoso vehículo terminó incrustado en un campo lindero a la intersección de las rutas 6 y 16, en Guernica.
De acuerdo al relato de Alejandro Conde, titular de la empresa que remolcó el vehículo, el conductor del Ferrari fue identificado como Diego Martínez, un comerciante domiciliado en Canning, quien habría perdido el control del vehículo por razones que aún se investigan.
Pese al impacto, Martínez resultó ileso y se retiró del lugar por sus propios medios antes del arribo del personal policial.
La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 de San Vicente, a cargo de la Dra. Karina Guyot, dispuso iniciar actuaciones bajo la carátula de “averiguación de ilícito”, además de solicitar la presencia de peritos en la zona.
Por el momento, se desconoce el dominio del vehículo y continúan las tareas en el lugar para esclarecer cómo ocurrió el siniestro.
Finalmente, el Personal policial de la Superintendencia de Seguridad Vial Zona I La Plata permanece en la zona para garantizar las pericias correspondientes.