Un alivio en la temperatura: cuál será el día más caluroso del fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó en su pronóstico que habrá un leve aumento en el termómetro en los próximos días.

Clima primaveral

La Ciudad de Buenos Aires atraviesa días frescos, que requieren de importantes abrigos a la hora de salir a la calle. La semana estuvo marcada por las bajas temperaturas, aunque podría decirse que el fin de semana significará un alivio, más allá de que no habrá un cambio rotundo.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se conoció cuál será el día más caluroso del fin de semana en CABA y sus alrededores, ideal para realizar planes al aire libre.

Ola de frío en Buenos Aires, invierno, clima, frío Foto: Noticias Argentinas

Claro que primero hay que atravesar el viernes 8 de agosto, que tendrá irregularidad en la nubosidad a lo largo de la jornada. Durante la mañana, estará parcialmente nublado, mientras que el resto del día se apreciará un cielo ligeramente nublado. La temperatura variará entre 5°C y 14°C, valores similares a los del resto de la semana.

Cómo estará el clima este fin de semana en CABA: el día más caluroso

Justamente, el sábado 9 de agosto no presentará grandes cambios, ya que los valores de la temperatura serán los mismos para la Ciudad de Buenos Aires. Lo positivo es que habrá presencia del sol, con un cielo ligeramente nublado durante la madrugada y la tarde, algo nublado en la mañana y noche.

Clima extendido para la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

Finalmente, habrá un leve alivio en el termómetro en el último día del fin de semana, el domingo 10 de agosto. La máxima subirá hasta los 16°C, mientras que la mínima pasará a ser de 7°C, por lo que durante la tarde se darán los picos, con la posibilidad de disfrutar del aire libre.

En cuanto al cielo, seguirá en los mismos parámetros: algo nublado durante la madrugada y mañana, mientras que a la tarde y noche pasará a parcialmente nublado.

Alerta por frío extremo en Buenos Aires este viernes 8 de agosto

Este viernes 8 de agosto se dan cifras frías en distintos puntos del país, como ocurre en una región de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta por temperaturas extremas para algunos partidos bonaerenses.

Alerta por frío extremo en Buenos Aires. Foto: SMN

La advertencia es de color amarillo e impacta desde La Plata, Berisso y Ensenada hasta Dolores, a través de los partidos costeros.

Los parámetros del SMN apuntan que estas temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.