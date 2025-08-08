Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 8 de agosto de 2025

Clima y tiempo

En la mañana de este clima en Ciudad De Buenos Aires, el cielo se presentará con cielos despejados y temperaturas que irán desde los 8.6°C. Se puede esperar una mañana con una sensación agradable dada la leve brisa que se cursará en la zona, además, la humedad máxima será del 66%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde y noche, el cielo seguirá parcialmente nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 16°C, lo que proporcionará un ambiente confortable para realizar actividades al aire libre. Sin embargo, es importante considerar que los vientos del sur podrían alcanzar una velocidad máxima de 8 km/h. Se recomienda vestirse adecuadamente y estar atento a posibles cambios en el clima.