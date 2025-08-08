Una delicia a la parrilla: cuánto sale el ojo de bife en La Cabrera

La reconocida parrilla de Palermo es un punto obligatorio para muchos que disfrutan de la comida y las opciones gastronómicas de la región.

Ojo de bife en La Cabrera. Foto: Instagram La Cabrera

La Cabrera es uno de los sitios gastronómicos más prestigiosos de Argentina, e incluso su presencia va más allá de las fronteras. Con las carnes como protagonistas, con el apartado especial para el ojo de bife, esta parrilla se lleva grandes elogios y su precio muchas veces demuestra que no es un sitio para todo público.

Miles de turistas acuden a este restaurante para disfrutar de los sabores típicos de la región, por lo que es habitual observar reseñas de extranjeros, que muchas veces incluyen precios de lo que se consumió.

La Cabrera, en el barrio de Palermo. Foto: Google Maps

Días atrás, se conoció la experiencia de una mujer de Brasil que acudió a la casa matriz de La Cabrera, que está ubicada en Palermo, dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

La experiencia en esta prestigiosa parrilla para dos personas estuvo cercana a los $150.000, con el vino incluido y una de las especialidades del lugar: el ojo de bife.

La reseña, esta vez, incluyó el detalle del ticket, que mostró que también comieron una provoleta y empanadas, otra de las opciones muy pedidas por los comensales en La Cabrera.

Ojo de bife en La Cabrera. Foto: Instagram La Cabrera

A los precios de cada plato y bebida se suma el cubierto, que significó $7.400 por ambas personas. Esta pareja eligió como bebidas un agua con gas y un vino, que entre los dos sumaron $34.000.

El plato principal estuvo en un ojo de bife largo, con un costo de $59.500. Además, se sumó una provoleta como acompañamiento al aclamado corte en esta parilla, que costó $15.400. La cena se completó con un postre: flan casero por $13.400.

Finalmente, el total de la cuenta en La Cabrera dio $148.000, tras el disfrute de distintos platos y cortes que representan a Argentina a lo largo del mundo.

Ojo de bife en La Cabrera. Foto: Instagram La Cabrera

Claro que el precio muestra que no es para cualquier bolsillo, aunque muchos turistas aprovechan su paso por Buenos Aires para degustar las carnes de esta icónica parilla.

Actualmente, esta marca cuenta con seis locales distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, Pilar, City Bell, Jujuy, Salta y Mendoza. Además, hay sucursales en Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Filipinas, México, Paraguay y Perú.