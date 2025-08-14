Pañales gratuitos del PAMI en agosto de 2025: cómo pedirlos y recibirlos sin trámites complicados

El envío de los higiénicos descartables se hace de forma mensual, dentro de los 30 días corridos desde la entrega anterior, y sin ningún costo para el afiliado. La iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

Pañales del PAMI. Foto: @PAMI_org_ar

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece a sus afiliados un sistema para recibir pañales en su domicilio, sin la necesidad de hacer trámites complejos ni tener que ir de forma presencial a la farmacia.

La iniciativa está diseñada para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, brindando comodidad y seguridad directa. Además, busca hacer más eficiente el proceso de entrega para traslados innecesarios.

El envío de los pañales higiénicos descartables de PAMI se hace de forma mensual, dentro de los 30 días corridos desde la entrega anterior, y sin ningún costo para el afiliado del programa médico.

Pañales gratuitos del PAMI para jubilados y pensionados.

El repartidor de la empresa logística Urbano Express estará identificado con credencial y uniforme oficial para garantizar la seguridad. Cualquier persona mayor de 18 años puede recibir el pedido en el domicilio declarado.

Si en el momento de la entrega no hay nadie en el domicilio declarado, el repartidor dejará un aviso y realizará una segunda visita para completar la entrega.

Si en la segunda visita tampoco es posible, el titular recibirá un nuevo aviso con la dirección del punto de retiro asignado, donde podrá retirar sus pañales dentro de los siguientes 7 días corridos.

El trámite para solicitar los pañales del PAMI. Foto: @PAMI_org_ar

En caso de recibir productos defectuosos o no recibir el pedido, es fundamental hacer el reclamo a través de los canales oficiales de PAMI. El reemplazo se enviará en un plazo máximo de 7 días hábiles.

Desde junio de 2025, todas las entregas del insumo se realizan exclusivamente en el domicilio declarado. Si la persona ya está registrada en el padrón de Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD), el cambio al sistema de entrega domiciliaria será automático.

Pañales del PAMI: ¿Quiénes pueden acceder y cómo gestionar el beneficio?

Los afiliados que ya tienen asignado el beneficio de pañales pasarán automáticamente al sistema de entrega a domicilio, sin necesidad de realizar trámites hasta diciembre de 2025.

Los nuevos beneficiarios deberán gestionar una Orden Médica Electrónica (OME) con su médico de confianza y luego inscribirse en la delegación de PAMI correspondiente para activar el servicio.

El médico de cabecera debe renovar la OME cada 6 meses o cuando sea necesario modificar la cantidad o tipo de pañales. No es necesario que el afiliado realice ningún trámite adicional en la Agencia o en la Unidad de Gestión Local (UGL).

Conforme la normativa, se entregan 90 pañales por mes. Si se requiere una cantidad mayor, el médico debe detallarlo en la orden para que PAMI analice la solicitud.