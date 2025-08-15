Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025

Clima diario

La Ciudad De Buenos Aires amanecerá con condiciones de clima parcialmente nublado, esperándose temperaturas mínimas de 8.6°C. Durante la mañana, la ciudad experimentará un cielo cubierto en su mayoría, pero con intervalos de claridad. La humedad relativa alcanzará aproximadamente un 78%, mientras que los vientos soplarán del noreste a una velocidad moderada de hasta 12 km/h, creando un ambiente ligeramente fresco. Para más información sobre el clima actual, visita nuestra página para el pronóstico detallado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En la tarde, se prevé un cielo parcialmente nuboso, con el mercurio llegando a marcar unos 16°C. Los vientos aumentarán su velocidad hasta 12 km/h, manteniéndose desde el noreste. A medida que el día avance hacia la noche, las nubes podrían aumentar ligeramente, pero sin precipitaciones significativas en el pronóstico. La noche será mayormente tranquila, con condiciones estables.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 15 de agosto de 2025

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, hoy el sol saldrá a las 07:28 y se pondrá a las 17:50, permitiendo un día con buena cantidad de luz diurna para disfrutar de las actividades al aire libre.