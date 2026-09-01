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México abatió a Luis Enrique Barragán Chávez, el líder narco buscado por el que Estados Unidos ofrecía 3 millones de dólares

Conocido como “El Güicho” o “R5″, era el líder del Cártel de Los Reyes, señalado como uno de los principales responsables de extorsionar a productores agrícolas en Michoacán.

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México confirma que ha abatido al líder criminal buscado por EE.UU. en Michoacán.
México confirma que ha abatido al líder criminal buscado por EE.UU. en Michoacán. Foto: REUTERS
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El Gobierno mexicano confirmó este martes que abatió a Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El Güicho” o “R5″, líder del Cártel de Los Reyes y señalado como uno de los principales responsables de extorsionar a productores agrícolas en Michoacán, por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de tres millones de dólares.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en redes sociales de que Barragán Chávez murió junto con otro presunto integrante del grupo criminal durante un operativo realizado en Tocumbo, en el que los presuntos delincuentes agredieron a los agentes de fuerzas federales.

“Al repeler el ataque, dos agresores perdieron la vida, entre ellos Luis Enrique ‘N’, alias ‘El Güicho’ o ‘R5′, identificado como líder del Cártel de Los Reyes y principal coordinador de las extorsiones contra productores de aguacate de la región”, expuso el funcionario.

Líder del Cártel de Los Reyes y señalado como uno de los principales responsables de extorsionar a productores agrícolas en Michoacán.
El Gobierno mexicano confirmó este martes que abatió a Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El Güicho” o “R5. Foto: Departamento de Estado de EEUU

Según García Harfuch, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía y la Policía de Michoacán, desplegaron el operativo tras trabajos de inteligencia militar.

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El titular de la SSPC precisó que “El Güicho” contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos y que el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de tres millones de dólares por información que condujera a su arresto por delitos relacionados con el tráfico de drogas y de armas.

La confirmación federal llega un día después de que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informara de un enfrentamiento durante un operativo en la región, aunque entonces evitó confirmar oficialmente la identidad de los fallecidos a la espera de las diligencias de la Fiscalía.

Guardia Nacional de México. Foto: Reuters (José Betanzos)
Guardia Nacional de México. Foto: REUTERS

Barragán Chávez había cobrado mayor relevancia dentro del Cártel de Los Reyes después de la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias “La Quiringua”, otro de los principales dirigentes de la organización, en un operativo realizado a comienzos de agosto.

Tras esa detención, las autoridades identificaron a “El Güicho” como responsable de la estructura criminal.

Cabe señalar que el Cártel de Los Reyes opera principalmente en municipios del occidente de Michoacán como Los Reyes, Peribán, Tingüindín, Tocumbo y Cotija, una de las principales regiones productoras de aguacate del país y donde las autoridades han reforzado durante los últimos meses los operativos contra la extorsión.

La organización está vinculada con Cárteles Unidos, una alianza de grupos criminales surgida para disputar territorio al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán. Estados Unidos designó en febrero de 2025 a Cárteles Unidos y al CJNG, entre otras organizaciones mexicanas, como organizaciones terroristas extranjeras.

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