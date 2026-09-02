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La contundente definición de Luis Caputo tras su regreso a Argentina de la Cumbre del G20: “Nadie pregunta en Estados Unidos por los créditos en mora”

El ministro de Economía destacó la recepción de los organismos multilaterales de crédito y de la administración norteamericana tras las reuniones en la cumbre de Finanzas, afirmó que la Argentina es un “caso testigo” a nivel global y ratificó el cumplimiento de las metas fiscales con el FMI.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El ministro de Economía mantuvo un breve encuentro con el secretario del Tesoro de EEUU durante la Cumbre del G20.
El ministro de Economía mantuvo un breve encuentro con el secretario del Tesoro de EEUU durante la Cumbre del G20. Foto: El Litoral
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Luis Caputo habló tras la Cumbre del G20 realizada en Estados Unidos donde no solo participó, sino que tuvo una serie de reuniones clave con funcionarios norteamericanos en el marco de la alianza bilateral que busca el gobierno de Milei. En diálogo con Infobae, el ministro de Economía ratificó que no es un problema el aumento de la morosidad en el país y reveló que no hay preocupación en la administración de Donald Trump.

“Nadie pregunta en Estados Unidos por los créditos en mora”, sostuvo de forma categórica Caputo tras analizar el clima de negocios y las conversaciones mantenidas con los principales referentes del sistema financiero internacional durante la Cumbre del G20. Tras el elogio público del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, el funcionario argentino enfatizó que el Gobierno argentino logró transformar al país en un ejemplo global por el impacto de su programa de ajuste con crecimiento.

Durante las reuniones bilaterales y los intercambios informales con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI; Ajay Banga, presidente del Banco Mundial; y Dan Katz, subdirector Gerente del FMI, sostuvo que la preocupación por el historial de pagos quedó al margen de las discusiones. “Creme, ni siquiera una pregunta, nada. Ni Georgieva, ni Katz, ni Ajay Banga, ninguno”, remarcó Caputo.

Por otra parte, el ministro de Economía argumentó que la velocidad del programa de estabilización convirtió a la gestión libertaria en una referencia para otros gobiernos. “La Argentina es un leading case. Eso lo dicen todos. Lo dijo incluso Bessent. Es algo bastante único. Muchos países tienen el problema del déficit, lo reconocen, pero es como que no se animan a hacer lo que se hizo en la Argentina. Y la prueba de Argentina es muy buena, porque se hizo y se creció”, explicó el ministro.

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Caputo, quien actuó como orador principal en la sesión dedicada al crecimiento global, compartió además una cena reservada con Bessent, Jamie Dimon (titular del JPMorgan), Larry Kudlow y los representantes de Francia, Italia, Japón y Polonia. “En la cena conté las consecuencias de nuestro programa económico. Rafael di Tella, un economista argentino muy reconocido en Harvard, recuerda que todos estudiamos que cuando haces un ajuste, se genera una recesión fuerte. Y eso no pasó. Y eso lo marco siempre como la diferencia casi más importante de lo que nos tocó hacer. Que por primera vez la Argentina, heredando una situación económica terminal, no violó contratos, ni se dedicó a hacer planes Bónex, ni corralitos, ni defaults, ni confiscaciones”, detalló.

Sobre la reacción de Bessent en la mesa de discusión, Caputo reveló: “No me sorprendió. Es lo que piensa. De hecho, ayer salió en la mesa entre todos. En la cena salió ese tema, porque no recuerdo si fue Jamie Dimon que comentó ‘qué impresionante el trabajo que están haciendo’. Estaban Bessent, Dimon, el ministro de Francia, la ministra de Japón, y el ministro de Italia y el de Polonia, y Larry Kudlow. Y salió este tema porque Bessent enseguida se largó con todo, lo mismo que dijo ahora. Y él lo ve realmente así, él ve que nuestro presidente fue un factor clave”.

Metas con el FMI, recaudación y agenda internacional

Respecto del vínculo formal con el Fondo Monetario Internacional y la marcha de las revisiones del acuerdo técnico, el funcionario transmitió previsibilidad. “Estuvimos hablando mucho con Kristalina Georgieva y con Dan Katz. De hecho, siempre nos ponen como ejemplo. Realmente ellos no tienen ninguna preocupación por la Argentina. En Estados Unidos son optimistas, desde el Tesoro, el Fondo...”, expresó.

Al ser consultado sobre las variables fiscales y el nivel de ingresos del Estado, Caputo descartó cualquier tipo de duda sobre el cumplimiento de las condiciones pactadas. “La recaudación está levantando. Los últimos dos meses levantó. Vamos a estar cumpliendo las metas sin problemas”, dijo.

Tras cerrar su participación en un foro que calificó como “el mejor G20 que me haya tocado venir” por la incorporación de líderes del sector privado, el ministro emprendió el regreso a Buenos Aires en un vuelo comercial. En los próximos meses, la agenda exterior del titular de Economía contemplará su presencia en el Argentina Week en París y en la Asamblea Anual del FMI en Bangkok.

Luis CaputoEconomía argentinaG20
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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