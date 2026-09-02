comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Mark Wahlberg, actor de 55 años: “Desayuno 3 huevos duros, pavo, salmón y arándanos todos los días”

El actor mostró en un video su rutina matutina, que incluye una comida rica en proteínas después de entrenar a las 4 de la mañana.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Mark Wahlberg contó todo lo que desayuna para mantenerse en forma.
Mark Wahlberg contó todo lo que desayuna para mantenerse en forma. Foto: Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Mark Wahlberg sorprendió a sus seguidores al mostrar el desayuno que elige cada mañana como parte de su estricta rutina.

En un video publicado en Instagram, Wahlberg detalló: “Son las 7 de la mañana, estamos a punto de desayunar. Tenemos huevos duros, huevos revueltos con pavo, salmón y arándanos”. El actor dejó en claro que este menú no suele variar y que lo repite prácticamente todos los días.

Qué incluye el desayuno de Mark Wahlberg

El plato que mostró Wahlberg está compuesto por tres huevos duros, huevos revueltos con pavo, una porción de salmón acompañado con limón y un puñado de arándanos.

Así se vería su desayuno diario. Foto: Gemini

Después de mostrar cada uno de los alimentos, el actor resumió su rutina con una frase que no deja dudas: “Lo mismo de siempre, todos los días”. En el texto que acompañó la publicación, agregó: “Como el mismo desayuno todos los días, pero me siento mejor todos los días”.

Contenido Recomendado

Ni jugos ni tostadas:el sencillo desayuno que Joan Manuel Serrat repite todos los días a sus 82 años

Ni jugos ni tostadas: el sencillo desayuno que Joan Manuel Serrat repite todos los días a sus 82 años

Desayuno y merienda libre frente al mar con 20% de descuento:el plan que enamora en Mar del Plata

Desayuno y merienda libre frente al mar con 20% de descuento: el plan que enamora en Mar del Plata

El desayuno, parte de su rutina de entrenamiento

La comida aparece dentro de su conocida rutina de entrenamiento temprano. Wahlberg suele referirse a este hábito como parte de su “4 a.m. club”, ya que comienza a ejercitarse a esa hora.

En otras entrevistas, el actor habló sobre la importancia que le da actualmente a la longevidad, la movilidad, la flexibilidad y el descanso. Así, su desayuno diario tiene una estructura muy concreta: huevos, pavo, salmón y arándanos, una combinación que asegura repetir cada mañana.

DesayunoComidaActoresHollywoodEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Internacionales

Un diputado del Reino Unido cruzó a Milei por Malvinas:“Son británicas y seguirán siendo británicas”

Un diputado del Reino Unido cruzó a Milei por Malvinas: “Son británicas y seguirán siendo británicas”

Diputados debatirá endeudamiento familiar y discapacidad:la estrategia de Milei para frenar la avanzada opositora

Menéndez, Pichetto y Echarren encabezaron la Expo “Hecho en Merlo” con un fuerte reclamo por la industria nacional

La contundente definición de Luis Caputo tras su regreso a Argentina de la Cumbre del G20:“Nadie pregunta en Estados Unidos por los créditos en mora”

Economía

La contundente definición de Luis Caputo tras su regreso a Argentina de la Cumbre del G20:“Nadie pregunta en Estados Unidos por los créditos en mora”

La contundente definición de Luis Caputo tras su regreso a Argentina de la Cumbre del G20: “Nadie pregunta en Estados Unidos por los créditos en mora”

Cuánto gana un visitador médico en 2026:sueldo básico, adicionales y requisitos para conseguir empleo

Así quedó el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil:cuánto se cobrará entre septiembre de 2026 y abril de 2027

ANSES confirmó el calendario de septiembre:cuándo cobran los DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

Internacionales

Un diputado del Reino Unido cruzó a Milei por Malvinas:“Son británicas y seguirán siendo británicas”

Un diputado del Reino Unido cruzó a Milei por Malvinas: “Son británicas y seguirán siendo británicas”

Costa Rica construye una megacárcel inspirada en el “método Bukele”:tendrá capacidad para 5000 presos y ya genera polémica

Identificaron a la mujer apuñalada en el Times Square:era vicepresidenta del Bank of America

México abatió a Luis Enrique Barragán Chávez, el líder narco buscado por el que Estados Unidos ofrecía 3 millones de dólares