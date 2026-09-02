Mark Wahlberg, actor de 55 años: “Desayuno 3 huevos duros, pavo, salmón y arándanos todos los días”

Mark Wahlberg contó todo lo que desayuna para mantenerse en forma. Foto: Google

Mark Wahlberg sorprendió a sus seguidores al mostrar el desayuno que elige cada mañana como parte de su estricta rutina.

En un video publicado en Instagram, Wahlberg detalló: “Son las 7 de la mañana, estamos a punto de desayunar. Tenemos huevos duros, huevos revueltos con pavo, salmón y arándanos”. El actor dejó en claro que este menú no suele variar y que lo repite prácticamente todos los días.

Qué incluye el desayuno de Mark Wahlberg

El plato que mostró Wahlberg está compuesto por tres huevos duros, huevos revueltos con pavo, una porción de salmón acompañado con limón y un puñado de arándanos.

Así se vería su desayuno diario. Foto: Gemini

Después de mostrar cada uno de los alimentos, el actor resumió su rutina con una frase que no deja dudas: “Lo mismo de siempre, todos los días”. En el texto que acompañó la publicación, agregó: “Como el mismo desayuno todos los días, pero me siento mejor todos los días”.

El desayuno, parte de su rutina de entrenamiento

La comida aparece dentro de su conocida rutina de entrenamiento temprano. Wahlberg suele referirse a este hábito como parte de su “4 a.m. club”, ya que comienza a ejercitarse a esa hora.

En otras entrevistas, el actor habló sobre la importancia que le da actualmente a la longevidad, la movilidad, la flexibilidad y el descanso. Así, su desayuno diario tiene una estructura muy concreta: huevos, pavo, salmón y arándanos, una combinación que asegura repetir cada mañana.