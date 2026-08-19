PAMI: el listado de hospitales y clínicas donde los jubilados pueden atenderse gratis en agosto 2026

PAMI cuenta con hospitales y centros de salud propios en distintas ciudades del país para la atención de sus afiliados. Foto: NA.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene durante agosto de 2026 una red de hospitales y centros de salud propios destinada a la atención de sus afiliados. Los establecimientos están distribuidos en distintos puntos del país y ofrecen servicios que incluyen consultas médicas, internación, guardia y estudios de diagnóstico.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada afiliado cuenta con prestadores y centros de salud asignados, que pueden consultarse a través de la Cartilla Médica oficial de PAMI.

Los afiliados pueden consultar su centro de salud y prestadores asignados mediante la Cartilla Médica oficial de PAMI. Foto: Unsplash

Cuáles son los hospitales y clínicas propias de PAMI

La página oficial de PAMI identifica actualmente como hospitales propios a los siguientes establecimientos:

Unidad Asistencial Dr. César Milstein: ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hospital Dr. Bernardo A. Houssay: ubicado en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Policlínico PAMI I: ubicado en Rosario, Santa Fe.

Policlínico PAMI II: ubicado en Rosario, Santa Fe.

Hospital del Bicentenario de Ituzaingó: ubicado en la provincia de Buenos Aires.

Documentación institucional de PAMI también incluye dentro de la estructura de efectores propios al Hospital PAMI de Hurlingham y a la Clínica PAMI Lanús.

La Cartilla Médica permite consultar los centros de salud y profesionales disponibles según la afiliación de cada persona. Foto: 0221

Unidad Asistencial Dr. César Milstein

El Hospital Milstein se encuentra en el barrio porteño de San Cristóbal. Su edificio principal está ubicado en La Rioja 951 y cuenta con consultorios externos en otros puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre sus servicios figuran internación, guardia las 24 horas, consultorios externos y diagnóstico por imágenes. Para solicitar determinados turnos se requiere una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un médico de cabecera o especialista.

Cómo llegar:

Hospital Bernardo A. Houssay

El Hospital Dr. Bernardo A. Houssay es uno de los principales efectores propios de PAMI en Mar del Plata. Forma parte de la red sanitaria destinada a los afiliados de la obra social en esa ciudad.

Cómo llegar:

Policlínicos PAMI I y II

Los dos policlínicos propios de PAMI en Rosario constituyen parte de la red de atención de la obra social en Santa Fe. Ambos establecimientos figuran actualmente entre los efectores propios del organismo.

Cómo llegar:

Hospital del Bicentenario de Ituzaingó

El Hospital del Bicentenario es otro de los efectores propios de PAMI y se encuentra en el partido bonaerense de Ituzaingó.

El establecimiento también aparece dentro del sistema oficial de turnos online de los hospitales propios de PAMI, junto con el Milstein y los Policlínicos PAMI I y II.

Cómo llegar:

Qué servicios pueden utilizar los afiliados de PAMI

Las prestaciones disponibles dependen de cada establecimiento y de la atención requerida. La red contempla distintas especialidades médicas, consultas ambulatorias, internación, guardia y estudios de diagnóstico.

PAMI informa que cuenta con más de 30 especialidades y prácticas médicas, entre ellas cardiología, diabetología, diagnóstico por imágenes, gastroenterología, neumonología, oftalmología y traumatología.

Para la atención con especialistas y determinados estudios de diagnóstico por imágenes se requiere una Orden Médica Electrónica. El afiliado debe concurrir con su DNI y credencial de PAMI, mientras que la OME puede consultarse directamente desde el sistema.

Cómo consultar cuál es el centro médico asignado

Los afiliados pueden consultar su centro de salud y sus prestadores a través de la Cartilla Médica oficial de PAMI.

La plataforma permite buscar información por:

Servicio médico.

Profesional.

Centro de salud.

Cercanía.

Así se accede a la cartilla médica de PAMI desde la web. Foto: PAMI.

Además, la cartilla personalizada permite consultar los prestadores asignados a cada afiliado. Para ingresar se necesita el número de afiliación y el DNI. El número de afiliación consta de 14 dígitos y figura en la credencial de PAMI.

La búsqueda también puede realizarse por provincia y categoría de atención, como especialidades médicas, estudios diagnósticos, internación y guardia, salud mental, odontología u oftalmología.

Cómo sacar un turno en los hospitales propios de PAMI

PAMI cuenta con un sistema de turnos online para algunos de sus hospitales propios. Para solicitarlo, el afiliado debe ingresar sus datos personales y seleccionar el establecimiento y la especialidad correspondiente.

El sistema oficial permite consultar turnos disponibles para el Hospital Milstein, los Policlínicos PAMI I y II y el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, entre otros establecimientos incluidos en la plataforma.

Además, para solicitar atención con especialistas, PAMI indica que el afiliado debe consultar previamente la cartilla y comunicarse con el prestador elegido para gestionar el turno.

Para algunas consultas y estudios, PAMI requiere una Orden Médica Electrónica emitida por un profesional habilitado. Foto: Clarín

Cómo cambiar el centro médico o prestador asignado

Si un afiliado necesita modificar su centro médico o prestador asignado, puede iniciar el trámite de manera online o realizarlo presencialmente en una agencia PAMI.

Para la atención presencial es necesario solicitar un turno previamente. El cambio no se aplica de manera inmediata: si el trámite se realiza entre el 1 y el 20 del mes, se verá reflejado desde el primer día del mes siguiente. Si se inicia entre el 21 y el último día del mes, el cambio impactará a partir del mes subsiguiente.

De esta manera, los jubilados y pensionados pueden consultar durante agosto 2026 qué centros de salud tienen disponibles y cuáles son los prestadores que les corresponden según su afiliación. La recomendación de PAMI es verificar siempre la Cartilla Médica personalizada, ya que la asignación puede variar de acuerdo con cada afiliado y la prestación que necesite.