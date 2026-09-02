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Identificaron a la mujer apuñalada en el Times Square: era vicepresidenta del Bank of America

Se trata de Erin Piacenti, quien tenía 32 años y vivía en Nueva Jersey. La policía de la ciudad de Nueva York mató a tiros a la mujer tras el ataque “aleatorio y sin provocación”.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Vicepresidenta del Bank of America asesinada en Nueva York.
Vicepresidenta del Bank of America asesinada en Nueva York. Foto: NA
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La mujer asesinada a puñaladas el lunes por otra mujer con problemas mentales en pleno centro de Times Square fue identificada como vicepresidenta del Bank of America.

Se trata de Erin Piacenti, de 32 años, originaria de Chester, Nueva Jersey, quien fue apuñalada en el abdomen, según el Departamento de Policía de Nueva York, reportó NBC News. Piacenti fue declarada muerta en un hospital poco después del ataque ocurrido en la zona turística cercana a la calle 41 y la Séptima Avenida.

Vicepresidenta del Bank of America asesinada en Nueva York.
Vicepresidenta del Bank of America asesinada en Nueva York. Foto: Redes sociales

Bank of America confirmó que Piacenti era vicepresidenta del área de Selección de Negocios y Conflictos en Banca Corporativa y de Inversión Global.

“Estamos consternados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera. Era una valiosa integrante del equipo a quien echaremos mucho de menos”, declaró el banco en un comunicado. “Nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos sus seres queridos”.

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Vicepresidenta del Bank of America asesinada en Nueva York.
Vicepresidenta del Bank of America asesinada en Nueva York. Foto: Redes sociales

La otra víctima, un hombre de 68 años, fue trasladada a un hospital con heridas que ponían en peligro su vida y se encuentra en condición estable.

El violento caso en pleno centro de NY

La atacante fue identificada como Pamela Cisneros, de 49 años, quien murió a tiros a manos de la policía tras asesinar a Piacenti y apuñalar a un hombre de 68 años. Cisneros tenía un historial documentado de problemas de salud mental, según ABC News.

El instante en el que la mujer es abatida por los policía de Nueva York. Video: X/@siyahsancakx

Un testigo declaró a la policía que Cisneros sacó los cuchillos de una bolsa roja antes de acercarse a las víctimas. Tras blandir las armas, la sospechosa apuñaló en el costado al hombre de 68 años, que acababa de salir del metro con su esposa.

Luego subió una cuadra y atacó a Piacenti. Los apuñalamientos ocurrieron con unos 20 segundos de diferencia.

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Matias Greisert
Matias Greisert

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