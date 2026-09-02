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Un diputado del Reino Unido cruzó a Milei por Malvinas: “Son británicas y seguirán siendo británicas”

James Cartlidge respondió al anuncio de Javier Milei sobre su cadena nacional por el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y defendió la postura de Londres, en medio de la polémica generada por las declaraciones de Donald Trump.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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El legislador apuntó contra el presidente argentino en medio del reclamo histórico por la soberanía de Malvinas.
El legislador apuntó contra el presidente argentino en medio del reclamo histórico por la soberanía de Malvinas. Foto: REUTERS y @jcartlidgemp
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La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas volvió a generar un fuerte cruce entre Argentina y el Reino Unido. El diputado conservador británico James Cartlidge, uno de los principales referentes de la oposición en materia de Defensa, respondió al anuncio del presidente Javier Milei de que encabezará una cadena nacional para abordar el reclamo argentino sobre el archipiélago.

A través de su cuenta de X, Cartlidge fue contundente al referirse a la posición británica y sostuvo: “Las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas”. El mensaje fue publicado luego de que el periodista Faisal Islam haya compartido información sobre la cadena nacional anunciada por Milei para este jueves, centrada en lo que el Gobierno argentino define como el “reclamo histórico” por las Islas.

Qué dijo el diputado británico James Cartlidge sobre las Islas Malvinas

El legislador conservador defendió la postura de Londres y reivindicó el papel de los soldados británicos durante la guerra de 1982. “Los soldados británicos lucharon y murieron para defender nuestra soberanía y la libertad de los habitantes de las Malvinas”, afirmó.

En ese sentido, Cartlidge aseguró que ese sacrificio “nunca será olvidado” y remarcó el respaldo británico a los habitantes del archipiélago. Según expresó, Londres continuará apoyando el deseo de los isleños de permanecer bajo administración británica.

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El pronunciamiento del diputado se produjo en medio de una renovada discusión internacional sobre el futuro de las Islas Malvinas, luego de las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Reino Unido busca alternativas para no depender del petróleo del Golfo Pérsico. Foto: Grok.

La declaración de Donald Trump que volvió a instalar el tema Malvinas

Trump había dejado abierta la posibilidad de revisar la posición de Washington sobre la disputa. Consultado sobre un eventual cambio de política estadounidense, el mandatario respondió: “Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”.

Las declaraciones generaron preocupación en Londres y fueron vinculadas con una información publicada previamente por The Telegraph, según la cual funcionarios estadounidenses evalúan modificar su posición sobre las Malvinas como una herramienta de presión para que el Gobierno británico incremente el gasto en Defensa. Ante este escenario, el Gobierno del Reino Unido salió rápidamente a reafirmar su postura histórica sobre el archipiélago.

Reino Unido reafirmó su postura sobre Malvinas

Desde Downing Street aseguraron que la posición británica no cambió y remarcaron que los habitantes de las islas tienen derecho a decidir su futuro. Un portavoz del primer ministro Andy Burnham sostuvo que los isleños expresaron en reiteradas oportunidades su voluntad de continuar como Territorio Británico de Ultramar y afirmó que el compromiso de Londres con ellos permanece “inquebrantable”.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: NA

“Los habitantes de las Islas Malvinas son británicos y tienen derecho a determinar su propio futuro”, señaló el funcionario. Además, insistió en que “la soberanía reside en el Reino Unido” y que el derecho a la autodeterminación de los isleños constituye una cuestión primordial para Londres.

Mientras tanto, Javier Milei prepara su mensaje sobre el reclamo argentino por las Malvinas en un contexto diplomático especialmente sensible por las declaraciones de Trump. Aunque Estados Unidos mantiene formalmente una posición de neutralidad frente a la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, cualquier modificación de esa postura podría generar importantes consecuencias en el escenario internacional.

Islas MalvinasReino UnidoGobiernoJavier Milei
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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