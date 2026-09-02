Cuánto gana un visitador médico en 2026: sueldo básico, adicionales y requisitos para conseguir empleo

Los visitadores médicos cuentan con una escala salarial propia establecida por convenio colectivo. Foto: Unsplash.

Los visitadores médicos, también conocidos como Agentes de Propaganda Médica (APM), cuentan con una escala salarial específica y continúan siendo uno de los perfiles vinculados a la industria de la salud con oportunidades laborales en distintos puntos del país. En un contexto en el que muchas personas buscan empleos con salarios competitivos y posibilidades de desarrollo profesional, esta actividad se destaca por contar con un régimen particular de remuneraciones y los trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 119/75 tienen una estructura salarial propia, que incluye un básico, adicionales vinculados a la actividad y un ingreso mínimo garantizado.

Los visitadores médicos cuentan con una escala salarial propia establecida por convenio colectivo. Foto: Unsplash.

La última actualización disponible estableció un ingreso mínimo garantizado de $2.242.335,83, una cifra que funciona como piso de referencia para los trabajadores comprendidos por el convenio. Sin embargo, la remuneración final puede variar de acuerdo con distintos componentes, entre ellos la antigüedad.

Cuál es el ingreso mínimo garantizado para un visitador médico

De acuerdo con la última escala salarial disponible para los Agentes de Propaganda Médica, el ingreso mínimo garantizado asciende a $2.242.335,83.

Este monto representa un piso salarial de referencia para los trabajadores alcanzados por el convenio colectivo de la actividad. Por este motivo, no debe interpretarse como la suma automática del sueldo básico y todos los adicionales previstos en la escala.

El ingreso final de cada trabajador puede tener diferencias según la composición de su remuneración, la antigüedad y las condiciones correspondientes a cada caso.

El ingreso mínimo garantizado para los Agentes de Propaganda Médica supera los $2,2 millones en 2026. Foto: REUTERS

Cómo se compone el salario básico de un Agente de Propaganda Médica

La escala vigente establece un salario básico mensual de $1.742.638,53 para los trabajadores comprendidos en la actividad.

A ese valor se suman distintos conceptos específicos relacionados con las tareas que realizan los visitadores médicos. Entre ellos figuran los adicionales por tenencia de muestras y comercialización, además del pago correspondiente por antigüedad.

De esta manera, el esquema salarial de un Agente de Propaganda Médica contempla:

Salario básico mensual: $1.742.638,53.

Adicional por tenencia de muestras: $341.348,65.

Adicional por comercialización: $341.348,65.

Ingreso mínimo garantizado: $2.242.335,83.

Antigüedad: $20.215,56 por cada año de servicio, con un máximo de 15 años.

La forma en que estos conceptos impactan en el salario final depende de la estructura remunerativa aplicable a cada trabajador.

Medicina; medicamentos; salud. Foto: Unsplash.

Adicionales por tenencia de muestras y comercialización: los montos oficiales

Entre los conceptos contemplados en la escala salarial de los visitadores médicos se encuentran dos adicionales vinculados directamente con las características de la actividad.

El adicional por tenencia de muestras es de $341.348,65, mientras que el adicional por comercialización alcanza también los $341.348,65.

Estos montos forman parte de la estructura salarial específica de los trabajadores alcanzados por el convenio. Junto con el salario básico y el resto de los conceptos aplicables, permiten determinar la remuneración correspondiente en cada situación.

Cálculo de antigüedad: cuánto se paga por cada año de servicio

La antigüedad es otro de los factores que puede incrementar la remuneración de un Agente de Propaganda Médica.

Según la escala disponible, se abonan $20.215,56 por cada año de servicio, con un límite de reconocimiento de hasta 15 años.

La actividad combina conocimientos vinculados a la salud con habilidades comerciales y de comunicación. Foto: Unsplash.

Por lo tanto, la experiencia acumulada dentro de la actividad puede tener un impacto directo sobre el salario. El adicional se calcula de acuerdo con los años de antigüedad reconocidos, hasta alcanzar el máximo previsto por la escala.

Qué tareas realiza un Agente de Propaganda Médica en su jornada laboral

El trabajo de un visitador médico está vinculado principalmente con la relación profesional entre los laboratorios o empresas del sector y los médicos y otros integrantes del sistema de salud.

Entre sus tareas habituales se encuentran las visitas a profesionales, la presentación de información sobre medicamentos y productos y la difusión de novedades desarrolladas por los laboratorios.

Además, dentro de sus funciones pueden figurar:

Visitar médicos y otros profesionales de la salud.

Brindar información científica sobre medicamentos y productos.

Presentar novedades y actualizaciones de los laboratorios.

Entregar material informativo y muestras a los profesionales, cuando corresponda.

Desarrollar y mantener vínculos profesionales.

Se trata de una actividad que combina conocimientos sobre los productos y el sector de la salud con habilidades de comunicación y organización.

Visitas profesionales y difusión científica: el rol clave en la industria

Una de las principales características del trabajo de los Agentes de Propaganda Médica es la realización de visitas profesionales para acercar información sobre los productos de los laboratorios.

Durante estas instancias, el visitador puede presentar novedades, compartir material científico e informar sobre las características de medicamentos y otros productos vinculados con la industria.

Los visitadores médicos recorren consultorios para brindar información sobre medicamentos y productos de los laboratorios. Foto: Unsplash.

Por este motivo, las empresas suelen buscar perfiles que, además de contar con formación o conocimientos relacionados con el área, tengan capacidad de comunicación, habilidades para establecer relaciones profesionales y un perfil orientado a la actividad comercial.

Los requisitos concretos pueden variar según la compañía, el puesto y la zona de trabajo. En algunas búsquedas se solicita experiencia previa como visitador médico, promotor farmacéutico o en posiciones relacionadas con laboratorios y ventas consultivas. También pueden valorarse el secundario completo, estudios técnicos vinculados con la salud, certificaciones como visitador médico o formaciones afines.

Por qué la actividad de visitador médico mantiene una alta demanda de empleo

El atractivo de trabajar como visitador médico en 2026 no está relacionado únicamente con el nivel de ingresos establecido por la escala salarial. La actividad también ofrece posibilidades de desarrollo dentro de laboratorios y compañías vinculadas con el sector de la salud.

Las búsquedas laborales para perfiles relacionados con visitadores médicos, Agentes de Propaganda Médica y representantes de ventas continúan apareciendo en distintas zonas del país.

Las empresas buscan perfiles con experiencia, formación específica y capacidad para generar vínculos profesionales. Foto: Freepik.

Las empresas pueden requerir experiencia previa, conocimientos específicos y habilidades comerciales, pero el perfil mantiene oportunidades para quienes cuentan con formación relacionada y capacidad para desarrollar vínculos profesionales.

Así, el ingreso mínimo garantizado de más de $2,2 millones, sumado a los adicionales previstos y al reconocimiento por antigüedad, convierte a esta actividad en una alternativa que continúa despertando interés entre quienes buscan insertarse o crecer profesionalmente en el mercado laboral vinculado con la industria de la salud.