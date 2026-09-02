Así quedó el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil: cuánto se cobrará entre septiembre de 2026 y abril de 2027

Salario Mínimo, Vital y Móvil. Foto: Reuters/Agustin Marcarian

El gobierno de Javier Milei oficializó la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) a partir del 1° de septiembre de 2026. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil en el Boletín Oficial y fija una suma inicial de $383.800 por mes para los trabajadores que cumplen la jornada legal completa y contempla incrementos escalonados en ocho tramos hasta abril de 2027.

La disposición alcanzó a los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y las entidades y organismos del Estado Nacional que actúen como empleadores. En el caso de los contratos con jornadas inferiores a la legal, el sueldo se abonará en proporción a las horas trabajadas.

Salario Mínimo, Vital y Móvil: el cronograma de aumentos mes a mes

El nuevo esquema oficial determina los valores mensuales para la jornada completa y los montos por hora para los trabajadores jornalizados:

Septiembre de 2026: $383.800 mensuales | $1.919 por hora

Octubre de 2026: $391.200 mensuales | $1.956 por hora

Noviembre de 2026: $398.800 mensuales | $1.994 por hora

Diciembre de 2026: $406.400 mensuales | $2.032 por hora

Enero de 2027: $414.200 mensuales | $2.071 por hora

Febrero de 2027: $422.000 mensuales | $2.110 por hora

Marzo de 2027: $429.600 mensuales | $2.148 por hora

Abril de 2027: $437.000 mensuales | $2.185 por hora

Salario Mínimo, Vital y Móvil; SMVM; dinero; salario; sueldo. Foto: NA.

Pisos y techos de la prestación por desempleo

La resolución ratificó la fórmula utilizada para calcular la Prestación por Desempleo. El beneficio mantendrá el equivalente al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante los seis meses anteriores al cese del contrato laboral.

A su vez, la norma consolida dos topes vinculados al salario mínimo:

El beneficio no podrá ser menor al 50% del salario mínimo vigente .

Tampoco podrá superar el 100% de ese valor.

De esta manera, los montos mínimos y máximos del seguro de desempleo tendrán un reajuste automático con la entrada en vigencia de cada tramo fijado entre septiembre de 2026 y abril de 2027.

El debate en el Consejo del Salario respecto a la pérdida del haber real

La resolución oficial por laudo se produjo luego de la reunión del Consejo del Salario del pasado 28 de agosto, encuentro que finalizó sin acuerdo. La CGT y las dos CTA rechazaron la propuesta de las cámaras empresarias que ofrecían un 1,8% para septiembre y un 1,7% mensual para los períodos siguientes y se retiraron de la deliberación virtual. En los fundamentos del texto, el Gobierno argumentó que la decisión unilateral respondió a un “extenso intercambio de opiniones” que no derivó en consenso.

Respecto de la evolución del poder de compra, el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA determinó que el salario mínimo real acumuló una caída del 40,5% entre noviembre de 2023 (equivalentes a $626.106) y julio de 2026 ($372.400).

Nuevo aumento para empleados bancarios: en cuánto quedó el salario mínimo y el bono millonario que recibirán. Foto: archivo.

En paralelo a la pauta del salario mínimo, el Ejecutivo sugirió impulsar discusiones entre empresarios y gremios para redefinir los pisos de los convenios colectivos con una referencia inicial de 1 millón de pesos brutos (alrededor de $830.000 netos según el caso).

“A raíz de la nueva ley laboral se convocó a las partes de todos los convenios a negociar nuevos acuerdos y se les dijo: ‘Júntense y traten de subir los pisos’. Fue una sugerencia“, explicó una fuente del Gobierno sobre estas conversaciones informales que la Secretaría de Trabajo evaluará para su eventual homologación.