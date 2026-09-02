comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Así quedó el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil: cuánto se cobrará entre septiembre de 2026 y abril de 2027

A través de la Resolución 4/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció por laudo el piso salarial tras el fracaso del Consejo del Salario. Los detalles.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Salario Mínimo, Vital y Móvil. Foto: Reuters/Agustin Marcarian
Salario Mínimo, Vital y Móvil. Foto: Reuters/Agustin Marcarian
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El gobierno de Javier Milei oficializó la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) a partir del 1° de septiembre de 2026. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil en el Boletín Oficial y fija una suma inicial de $383.800 por mes para los trabajadores que cumplen la jornada legal completa y contempla incrementos escalonados en ocho tramos hasta abril de 2027.

La disposición alcanzó a los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y las entidades y organismos del Estado Nacional que actúen como empleadores. En el caso de los contratos con jornadas inferiores a la legal, el sueldo se abonará en proporción a las horas trabajadas.

Salario Mínimo, Vital y Móvil: el cronograma de aumentos mes a mes

El nuevo esquema oficial determina los valores mensuales para la jornada completa y los montos por hora para los trabajadores jornalizados:

  • Septiembre de 2026: $383.800 mensuales | $1.919 por hora
  • Octubre de 2026: $391.200 mensuales | $1.956 por hora
  • Noviembre de 2026: $398.800 mensuales | $1.994 por hora
  • Diciembre de 2026: $406.400 mensuales | $2.032 por hora
  • Enero de 2027: $414.200 mensuales | $2.071 por hora
  • Febrero de 2027: $422.000 mensuales | $2.110 por hora
  • Marzo de 2027: $429.600 mensuales | $2.148 por hora
  • Abril de 2027: $437.000 mensuales | $2.185 por hora
Salario Mínimo, Vital y Móvil; SMVM; dinero; salario; sueldo. Foto: NA.

Pisos y techos de la prestación por desempleo

La resolución ratificó la fórmula utilizada para calcular la Prestación por Desempleo. El beneficio mantendrá el equivalente al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante los seis meses anteriores al cese del contrato laboral.

Contenido Recomendado

El trasfondo de la fallida negociación por el salario mínimo:por qué el Gobierno frenó el piso de $1.000.000

El trasfondo de la fallida negociación por el salario mínimo: por qué el Gobierno frenó el piso de $1.000.000

Fracasó la reunión del Consejo del Salario:el Gobierno fijará el aumento tras el abandono de la CGT y las CTA

Fracasó la reunión del Consejo del Salario: el Gobierno fijará el aumento tras el abandono de la CGT y las CTA

A su vez, la norma consolida dos topes vinculados al salario mínimo:

  • El beneficio no podrá ser menor al 50% del salario mínimo vigente.
  • Tampoco podrá superar el 100% de ese valor.

De esta manera, los montos mínimos y máximos del seguro de desempleo tendrán un reajuste automático con la entrada en vigencia de cada tramo fijado entre septiembre de 2026 y abril de 2027.

El debate en el Consejo del Salario respecto a la pérdida del haber real

La resolución oficial por laudo se produjo luego de la reunión del Consejo del Salario del pasado 28 de agosto, encuentro que finalizó sin acuerdo. La CGT y las dos CTA rechazaron la propuesta de las cámaras empresarias que ofrecían un 1,8% para septiembre y un 1,7% mensual para los períodos siguientes y se retiraron de la deliberación virtual. En los fundamentos del texto, el Gobierno argumentó que la decisión unilateral respondió a un “extenso intercambio de opiniones” que no derivó en consenso.

Respecto de la evolución del poder de compra, el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA determinó que el salario mínimo real acumuló una caída del 40,5% entre noviembre de 2023 (equivalentes a $626.106) y julio de 2026 ($372.400).

Billetes de 1000, economía argentina. Foto: internet.
Nuevo aumento para empleados bancarios: en cuánto quedó el salario mínimo y el bono millonario que recibirán. Foto: archivo.

En paralelo a la pauta del salario mínimo, el Ejecutivo sugirió impulsar discusiones entre empresarios y gremios para redefinir los pisos de los convenios colectivos con una referencia inicial de 1 millón de pesos brutos (alrededor de $830.000 netos según el caso).

A raíz de la nueva ley laboral se convocó a las partes de todos los convenios a negociar nuevos acuerdos y se les dijo: ‘Júntense y traten de subir los pisos’. Fue una sugerencia“, explicó una fuente del Gobierno sobre estas conversaciones informales que la Secretaría de Trabajo evaluará para su eventual homologación.

Salario mínimoEconomía argentinaGobiernoJavier Milei
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Bono de hasta $20.000 para empleadas domésticas:cómo se paga en septiembre y cuándo se suma al sueldo básico

    Bono de hasta $20.000 para empleadas domésticas: cómo se paga en septiembre y cuándo se suma al sueldo básico

  2. Volver al Trabajo:qué se sabe sobre el pago de $78.000 en septiembre

    Volver al Trabajo: qué se sabe sobre el pago de $78.000 en septiembre

  3. ANSES:cuándo cobran en septiembre 2026 los beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

    ANSES: cuándo cobran en septiembre 2026 los beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

  4. ANSES confirmó el calendario de septiembre:cuándo cobran los DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

    ANSES confirmó el calendario de septiembre: cuándo cobran los DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

  5. Cronograma de pagos ANSES:quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones este martes 1° de septiembre

    Cronograma de pagos ANSES: quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones este martes 1° de septiembre
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Córdoba prepara un histórico operativo para la visita del papa León XIV:esperan más de 1,5 millones de personas

Córdoba prepara un histórico operativo para la visita del papa León XIV: esperan más de 1,5 millones de personas

ATE anunció un paro de 48 horas en aeropuertos de todo el país:podría haber vuelos afectados

Desde la cárcel, Cerimedo respaldó los dichos del supuesto sicario y le pidió a Nadia Beller que deje de acusarlo “sin pruebas”

La mesa política definió la agenda legislativa y puso fecha para el tratamiento de la refoma electoral

Economía

Cuánto gana un visitador médico en 2026:sueldo básico, adicionales y requisitos para conseguir empleo

Cuánto gana un visitador médico en 2026: sueldo básico, adicionales y requisitos para conseguir empleo

Así quedó el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil:cuánto se cobrará entre septiembre de 2026 y abril de 2027

ANSES confirmó el calendario de septiembre:cuándo cobran los DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

El riesgo país quedó cerca de romper el piso de los 500 puntos impulsado por la suba de las acciones argentinas en Wall Street

Internacionales

Costa Rica construye una megacárcel inspirada en el “método Bukele”:tendrá capacidad para 5000 presos y ya genera polémica

Costa Rica construye una megacárcel inspirada en el “método Bukele”: tendrá capacidad para 5000 presos y ya genera polémica

Identificaron a la mujer apuñalada en el Times Square:era vicepresidenta del Bank of America

México abatió a Luis Enrique Barragán Chávez, el líder narco buscado por el que Estados Unidos ofrecía 3 millones de dólares

Irán responde a los bombardeos de Estados Unidos:atacó bases militares en Jordania y Baréin