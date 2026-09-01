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Dos outlets ofrecen zapatillas desde $26.600, descuentos del 50% y cuotas sin interés: dónde quedan

La propuesta incluye modelos urbanos y deportivos de una reconocida marca para adultos y niños, además de prendas y accesorios. También hay una promoción 3×2 en productos seleccionados y opciones de financiación en 3 y 6 cuotas.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El outlet de Topper ofrece zapatillas y ropa deportiva con promociones especiales en CABA. Foto: Facebook / Topper Argentina.
El outlet de Topper ofrece zapatillas y ropa deportiva con promociones especiales en CABA. Foto: Facebook / Topper Argentina.
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Quienes buscan zapatillas y ropa deportiva a precios más accesibles tienen una nueva oportunidad en la Ciudad de Buenos Aires. Topper ofrece promociones especiales en sus locales con formato outlet, con opciones para adultos y niños y distintos productos de indumentaria y calzado.

La propuesta fue difundida recientemente en redes sociales por la cuenta especializada en consumo @mamaahorro y combina diferentes beneficios, entre ellos una promoción 3×2 y alternativas de financiación en cuotas fijas.

Local de Topper
La promoción 3×2 permite acceder a tres productos seleccionados de calzado o indumentaria y pagar solo dos.

3×2 en zapatillas e indumentaria: qué productos incluye

Uno de los principales atractivos de la promoción es el 3×2 en productos seleccionados de calzado e indumentaria. El beneficio permite llevar tres artículos y pagar solamente dos, por lo que el producto de menor valor queda bonificado.

La promoción alcanza tanto a zapatillas como a prendas de vestir seleccionadas, aunque la disponibilidad y los modelos incluidos pueden variar según el stock de cada sucursal.

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En el caso de las zapatillas, por ejemplo, tres pares con un precio de lista de $39.900 cada uno quedan en $79.800 en total, lo que representa un costo efectivo de $26.600 por par.

Circuito Outlets
La promoción 3×2 permite acceder a tres productos seleccionados de calzado o indumentaria y pagar solo dos. Foto: Gobierno Ciudad de Buenos Aires

La misma modalidad puede aplicarse a determinadas prendas de indumentaria, siempre de acuerdo con los productos que estén incluidos en la promoción al momento de la compra.

Ropa deportiva: cuáles son los precios

La liquidación también contempla distintos artículos de indumentaria, con precios de entrada para diferentes prendas.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

  • Remeras: desde $15.000.
  • Shorts de baño: $20.000.
  • Buzos: desde $30.000.
  • Camperas: desde $40.000.

Además de las prendas mencionadas, los locales cuentan con distintos productos deportivos y urbanos para diferentes edades.

Tienda de ropa deportiva.
Algunos modelos de zapatillas tienen un precio efectivo de $26.600 por par al aprovechar el beneficio 3×2. Foto: Unsplash

“Oportunidades únicas”: descuentos de hasta el 50%

Dentro de los outlets también se encuentra un sector denominado “Oportunidades únicas”, donde se ofrecen productos con rebajas de hasta el 50%.

Se trata de espacios con cajas abiertas organizadas por talle, que permiten encontrar artículos seleccionados a precios reducidos.

Por este motivo, la disponibilidad y variedad puede depender del stock existente en cada local y de los talles disponibles al momento de la compra.

Qué productos se pueden encontrar en los outlets de Topper

La propuesta incluye modelos urbanos y deportivos para adultos y niños, con alternativas destinadas a diferentes disciplinas.

Calzado; moda; zapatillas. Foto: Unsplash.
El sector “Oportunidades únicas” reúne productos con descuentos de hasta el 50%, sujetos al stock disponible. Foto: Unsplash.

Entre las opciones disponibles aparecen productos vinculados con:

  • Pádel.
  • Tenis.
  • Básquet.
  • Hockey.
  • Fútbol.

También se pueden encontrar accesorios deportivos, entre ellos mochilas y pelotas.

Cuotas sin interés: cómo financiar las compras

Además de las promociones sobre los productos, los locales adheridos ofrecen financiación en 3 y 6 cuotas sin interés, una alternativa que permite distribuir el costo de la compra.

De esta manera, quienes aprovechen las promociones pueden combinar el precio promocional con las opciones de financiación disponibles, según las condiciones vigentes al momento de realizar la operación.

Tarjeta de crédito. Foto: NA
Los locales outlet de Topper están ubicados en Avenida Córdoba 4650 y Florida 834, en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA.

Dónde quedan los outlets de Topper en CABA

Las promociones se encuentran disponibles en dos puntos de venta de la Ciudad de Buenos Aires:

  • Palermo: Avenida Córdoba 4650, CABA.
  • Microcentro: Florida 834, CABA, en el sector outlet del local.

Las promociones están sujetas a disponibilidad de stock y pueden variar según el local y los productos seleccionados. Antes de realizar la compra, se recomienda consultar las condiciones vigentes de cada beneficio en la sucursal.

DescuentosCompra de ropaTopper
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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