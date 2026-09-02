Menéndez, Pichetto y Echarren encabezaron la Expo “Hecho en Merlo” con un fuerte reclamo por la industria nacional

Menéndez, Pichetto y Echarren encabezaron la Expo "Hecho en Merlo". Foto: Municipalidad de Merlo

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, encabezó una nueva jornada de la Expo Industrial “Hecho en Merlo” junto al jefe comunal de Castelli, Francisco Echarren, y al diputado nacional Miguel Ángel Pichetto. La muestra, organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable municipal con el apoyo de la Unión Industrial de Merlo, reúne en el Predio El Remanso a más de 100 empresas, comercios, emprendedores y escuelas técnicas de la región para exhibir la capacidad de producción local.

Durante la recorrida por la exposición, Menéndez destacó la presencia de los dirigentes en el distrito: “Es un orgullo y un honor contar con la presencia de dirigentes como Francisco y Miguel, que tienen miradas muy profundas de la actualidad nacional”.

En ese sentido, el jefe comunal definió el sentido del evento en la coyuntura actual: “Esta Expo es un símbolo de resistencia en la Argentina de hoy, donde además de los stands de nuestros industriales, pueden conocer todo lo que realizan nuestras escuelas técnicas en materia de investigación científica y tecnológica”.

Menéndez, Pichetto y Echarren encabezaron la Expo "Hecho en Merlo". Foto: Municipalidad de Merlo

En el marco del ciclo de disertaciones, Echarren brindó la conferencia “El trabajo como ordenador social más allá de los contextos”, espacio donde defendió el rol del Estado en el fomento industrial: “Tenemos que recuperar el valor del trabajo dentro de un proyecto nacional, en un camino que tenemos que hacer juntos, proponiendo un modelo industrial que tenga que ver con los valores que hicieron grande a nuestro país. La economía nunca es libre, o la maneja el estado en favor de la mayoría o la manejan las corporaciones en favor de unos pocos”.

Sumado a eso, el mandatario de Castelli cuestionó el rumbo trazado por el Gobierno nacional: “Milei no solo quebró a gran parte de la industria nacional, también está quebrando a los Estados en su rol de estimular la economía. Producto del desplome del consumo, de la crisis industrial y de la baja de empleo, se cae la recaudación y no hay equilibrio fiscal que pueda aguantar. Por eso, tenemos que volver a una Argentina productiva donde los protagonistas sean los que trabajan y los que producen”.

Menéndez, Pichetto y Echarren encabezaron la Expo "Hecho en Merlo". Foto: Municipalidad de Merlo

La advertencia de Pichetto por las importaciones y las PyMEs

Por su parte, Pichetto tuvo a su cargo la exposición “Agenda para el empleo y la producción”. En su intervención, el diputado nacional alertó sobre las dificultades del sector manufacturero: “En este modelo económico nacional, las industrias están teniendo grandes dificultades para sobrevivir, por la apertura indiscriminada de las importaciones. En los últimos años han cerrado entre 22 y 30 mil empresas y PyMEs. El desafío es construir una propuesta productiva para la Argentina”.

La Expo Industrial “Hecho en Merlo 2026” desarrollará su cierre este 2 de septiembre de 12 a 20 en el Predio El Remanso, ubicado en Balbastro 2201 esquina Blanco Encalada (Parque San Martín), con acceso libre y gratuito para toda la comunidad.