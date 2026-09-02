comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Menéndez, Pichetto y Echarren encabezaron la Expo “Hecho en Merlo” con un fuerte reclamo por la industria nacional

El intendente de Merlo recibió al jefe comunal de Castelli y al diputado nacional en el marco del encuentro industrial. Durante la jornada, los dirigentes analizaron el impacto de la apertura de importaciones y la caída del consumo sobre el entramado productivo y las PyMEs.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Menéndez, Pichetto y Echarren encabezaron la Expo "Hecho en Merlo".
Menéndez, Pichetto y Echarren encabezaron la Expo "Hecho en Merlo". Foto: Municipalidad de Merlo
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, encabezó una nueva jornada de la Expo Industrial “Hecho en Merlo” junto al jefe comunal de Castelli, Francisco Echarren, y al diputado nacional Miguel Ángel Pichetto. La muestra, organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable municipal con el apoyo de la Unión Industrial de Merlo, reúne en el Predio El Remanso a más de 100 empresas, comercios, emprendedores y escuelas técnicas de la región para exhibir la capacidad de producción local.

Durante la recorrida por la exposición, Menéndez destacó la presencia de los dirigentes en el distrito: “Es un orgullo y un honor contar con la presencia de dirigentes como Francisco y Miguel, que tienen miradas muy profundas de la actualidad nacional”.

En ese sentido, el jefe comunal definió el sentido del evento en la coyuntura actual: “Esta Expo es un símbolo de resistencia en la Argentina de hoy, donde además de los stands de nuestros industriales, pueden conocer todo lo que realizan nuestras escuelas técnicas en materia de investigación científica y tecnológica”.

Menéndez, Pichetto y Echarren encabezaron la Expo "Hecho en Merlo"
Menéndez, Pichetto y Echarren encabezaron la Expo "Hecho en Merlo". Foto: Municipalidad de Merlo

En el marco del ciclo de disertaciones, Echarren brindó la conferencia “El trabajo como ordenador social más allá de los contextos”, espacio donde defendió el rol del Estado en el fomento industrial: “Tenemos que recuperar el valor del trabajo dentro de un proyecto nacional, en un camino que tenemos que hacer juntos, proponiendo un modelo industrial que tenga que ver con los valores que hicieron grande a nuestro país. La economía nunca es libre, o la maneja el estado en favor de la mayoría o la manejan las corporaciones en favor de unos pocos”.

Contenido Recomendado

Feriado del 28 de agosto:quiénes tendrán un fin de semana largo de tres días en la provincia de Buenos Aires

Feriado del 28 de agosto: quiénes tendrán un fin de semana largo de tres días en la provincia de Buenos Aires

Video:así fue el choque que delató al hombre que robó un colectivo de la línea 216 en Merlo

Video: así fue el choque que delató al hombre que robó un colectivo de la línea 216 en Merlo

Sumado a eso, el mandatario de Castelli cuestionó el rumbo trazado por el Gobierno nacional: “Milei no solo quebró a gran parte de la industria nacional, también está quebrando a los Estados en su rol de estimular la economía. Producto del desplome del consumo, de la crisis industrial y de la baja de empleo, se cae la recaudación y no hay equilibrio fiscal que pueda aguantar. Por eso, tenemos que volver a una Argentina productiva donde los protagonistas sean los que trabajan y los que producen”.

Menéndez, Pichetto y Echarren encabezaron la Expo "Hecho en Merlo"
Menéndez, Pichetto y Echarren encabezaron la Expo "Hecho en Merlo". Foto: Municipalidad de Merlo

La advertencia de Pichetto por las importaciones y las PyMEs

Por su parte, Pichetto tuvo a su cargo la exposición “Agenda para el empleo y la producción”. En su intervención, el diputado nacional alertó sobre las dificultades del sector manufacturero: “En este modelo económico nacional, las industrias están teniendo grandes dificultades para sobrevivir, por la apertura indiscriminada de las importaciones. En los últimos años han cerrado entre 22 y 30 mil empresas y PyMEs. El desafío es construir una propuesta productiva para la Argentina”.

La Expo Industrial “Hecho en Merlo 2026” desarrollará su cierre este 2 de septiembre de 12 a 20 en el Predio El Remanso, ubicado en Balbastro 2201 esquina Blanco Encalada (Parque San Martín), con acceso libre y gratuito para toda la comunidad.

MerloGustavo Menéndez
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Javier Milei hablará en cadena nacional y prepara un anuncio vinculado a la causa Malvinas

    Javier Milei hablará en cadena nacional y prepara un anuncio vinculado a la causa Malvinas

  2. El Gobierno puso condiciones para normalizar las relaciones diplomáticas con Venezuela:“Hasta que no se restablezca la democracia, difícil”

    El Gobierno puso condiciones para normalizar las relaciones diplomáticas con Venezuela: “Hasta que no se restablezca la democracia, difícil”

  3. Ley de Financiamiento:qué dejó la audiencia clave entre el Gobierno y las universidades nacionales

    Ley de Financiamiento: qué dejó la audiencia clave entre el Gobierno y las universidades nacionales

  4. Javier Milei afirmó que la alianza con Estados Unidos es la “llave” para recuperar las Islas Malvinas

    Javier Milei afirmó que la alianza con Estados Unidos es la “llave” para recuperar las Islas Malvinas

  5. Reforma de la Ley de Discapacidad:qué quiere modificar el Gobierno y los puntos que rechazan las organizaciones sociales

    Reforma de la Ley de Discapacidad: qué quiere modificar el Gobierno y los puntos que rechazan las organizaciones sociales
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Diputados debatirá endeudamiento familiar y discapacidad:la estrategia de Milei para frenar la avanzada opositora

Diputados debatirá endeudamiento familiar y discapacidad: la estrategia de Milei para frenar la avanzada opositora

Menéndez, Pichetto y Echarren encabezaron la Expo “Hecho en Merlo” con un fuerte reclamo por la industria nacional

La contundente definición de Luis Caputo tras su regreso a Argentina de la Cumbre del G20:“Nadie pregunta en Estados Unidos por los créditos en mora”

El Gobierno puso condiciones para normalizar las relaciones diplomáticas con Venezuela:“Hasta que no se restablezca la democracia, difícil”

Economía

La contundente definición de Luis Caputo tras su regreso a Argentina de la Cumbre del G20:“Nadie pregunta en Estados Unidos por los créditos en mora”

La contundente definición de Luis Caputo tras su regreso a Argentina de la Cumbre del G20: “Nadie pregunta en Estados Unidos por los créditos en mora”

Cuánto gana un visitador médico en 2026:sueldo básico, adicionales y requisitos para conseguir empleo

Así quedó el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil:cuánto se cobrará entre septiembre de 2026 y abril de 2027

ANSES confirmó el calendario de septiembre:cuándo cobran los DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

Internacionales

Costa Rica construye una megacárcel inspirada en el “método Bukele”:tendrá capacidad para 5000 presos y ya genera polémica

Costa Rica construye una megacárcel inspirada en el “método Bukele”: tendrá capacidad para 5000 presos y ya genera polémica

Identificaron a la mujer apuñalada en el Times Square:era vicepresidenta del Bank of America

México abatió a Luis Enrique Barragán Chávez, el líder narco buscado por el que Estados Unidos ofrecía 3 millones de dólares

Irán responde a los bombardeos de Estados Unidos:atacó bases militares en Jordania y Baréin