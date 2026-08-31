Colapsó una escalera mecánica en la estación Sáenz del tren Belgrano Sur: 11 personas resultaron heridas

Dramático accidente en una escalera mecánica en la estación Sáenz del tren Belgrano Sur. Foto: NA (Captura de video)

Un grave incidente se registró este lunes por la tarde en la estación Sáenz de la línea Belgrano Sur, en el barrio porteño de Nueva Pompeya, cuando una escalera mecánica sufrió un desperfecto y provocó la caída de 11 personas. Como consecuencia del accidente, cinco pasajeros debieron ser trasladados a distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que otros seis fueron asistidos en el lugar.

El episodio ocurrió cerca de las 16:00 (hora argentina) en la terminal ubicada sobre la calle Perito Moreno al 664. Tras el llamado de emergencia, se desplegó un importante operativo sanitario encabezado por el SAME, que movilizó 16 ambulancias para atender a los afectados.

Un desperfecto en una escalera mecánica provocó la caída de 11 personas en la estación Sáenz del Belgrano Sur. Créditos: NA

Accidente en la estación Sáenz: cómo fue la caída de 11 pasajeros en la escalera mecánica

Según informó el titular del SAME, Alberto Crescenti, el accidente se produjo a raíz de un “desperfecto” en una de las escaleras mecánicas de la estación.

“Hubo un desperfecto de una escalera mecánica en la estación Sáenz, que provocó la caída de 11 personas, de las cuales seis fueron atendidas en el lugar. Cinco fueron trasladadas con politraumatismos diversos. El operativo ya finalizó. Se movilizaron 16 ambulancias. Fue una caída importante”, explicó el funcionario en declaraciones televisivas.

Entre los heridos pudieron identificarse al menos dos hombres, tres mujeres y, al menos, un menor de edad. Foto: NA (Captura de video)

De acuerdo con los primeros datos difundidos por las autoridades, entre los heridos pudieron identificarse al menos dos hombres y tres mujeres. Además, se confirmó que entre las personas afectadas había al menos un menor de edad y cuatro adultos.

Heridos en el Belgrano Sur: a qué hospitales trasladaron a los pasajeros

Como consecuencia del siniestro, cinco pasajeros requirieron atención hospitalaria por lesiones de distinta consideración derivadas de la caída. Según detalló el SAME, las derivaciones se realizaron de la siguiente manera:

Tres personas al Hospital Piñero

Una persona al Hospital Penna

Una persona al Hospital Cecilia Grierson

Los otros seis pasajeros fueron atendidos por personal médico en la estación y no necesitaron ser trasladados a centros de salud.

Los otros seis pasajeros fueron atendidos por personal médico en la estación y no necesitaron ser trasladados. Foto: NA (Captura de video)

Las imágenes difundidas tras el operativo mostraron manchas de sangre en la base de la escalera mecánica y uno de los paneles laterales de vidrio completamente destruido, reflejando la magnitud del episodio.

Trenes Argentinos investiga las causas del desperfecto en la estación Sáenz

Desde Trenes Argentinos informaron que las causas del incidente continúan bajo investigación y que todavía no se determinó qué provocó la falla en el sistema.

La empresa precisó que el último mantenimiento preventivo de las escaleras mecánicas de la estación Dr. Sáenz se realizó el 13 de agosto de 2026. Además, indicó que el sector de escaleras mecánicas y el andén 1 permanecerán “momentáneamente inhabilitados” mientras avanzan las tareas operativas y las pericias correspondientes.

Trenes Argentinos confirmó que el servicio de la línea Belgrano Sur continúa funcionando con normalidad. Foto: X / @Infobelgranosur.

Como parte de la investigación, se analizarán las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación para reconstruir los hechos y establecer cómo se produjo el desperfecto.

A pesar del accidente, Trenes Argentinos confirmó que el servicio de la línea Belgrano Sur continúa funcionando con normalidad y mantiene su cronograma habitual de circulación.