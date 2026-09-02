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Qué significa guardar bolsas adentro de otras, según la psicología

Es un hábito frecuente en los hogares y puede estar relacionado con la intención de evitar el desperdicio, la utilidad futura y las costumbres aprendidas. La psicología explica qué factores pueden influir en esta conducta y cuándo deja de ser una simple práctica cotidiana.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Guardar bolsas dentro de otras es una práctica habitual en muchos hogares y puede responder a distintos motivos.
Guardar bolsas dentro de otras es una práctica habitual en muchos hogares y puede responder a distintos motivos. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.
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Guardar bolsas de plástico dentro de otras para reutilizarlas es un hábito frecuente en muchos hogares. Aunque suele asociarse con el ahorro, la psicología también permite analizar esta conducta desde conceptos como la aversión al desperdicio, la utilidad futura y los hábitos aprendidos.

Conservar objetos cotidianos no responde necesariamente a una sola causa. Las decisiones sobre qué guardar y qué desechar pueden estar influenciadas por experiencias personales, factores económicos, normas sociales y la percepción de que ese objeto todavía puede resultar útil.

La psicología analiza la conservación de objetos a partir de factores como la utilidad futura y la aversión al desperdicio. Foto: Grok IA.

Guardar bolsas adentro de otras: qué significa para la psicología

La costumbre de guardar bolsas de plástico dentro de otra bolsa puede explicarse, en parte, por la percepción de que esos objetos todavía tienen utilidad. Si una persona considera que puede necesitarlos en el futuro, desecharlos puede generar la sensación de estar desperdiciando un recurso que todavía sirve.

Este comportamiento se relaciona con la denominada aversión a la pérdida, un concepto utilizado en psicología y economía conductual para describir la tendencia a valorar las pérdidas de manera especialmente significativa.

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Por eso, conservar una bolsa que todavía puede utilizarse no necesariamente implica tacañería. Puede responder simplemente a la intención de evitar desperdiciar algo que se considera útil.

Las bolsas pueden conservarse con la intención de reutilizarlas para distintas tareas del hogar. Foto: Magnific

La utilidad futura y la necesidad de conservar objetos

Uno de los factores que puede explicar la acumulación de determinados objetos es la expectativa de utilizarlos más adelante.

En el caso de las bolsas, su pequeño tamaño y facilidad para almacenar varias unidades hacen que sea sencillo conservarlas “por las dudas”. La persona puede pensar que serán necesarias para tirar residuos, transportar objetos o realizar alguna compra.

Esta percepción de utilidad futura puede hacer que el costo de desechar la bolsa parezca mayor que el beneficio de liberar espacio. Y es que la relación entre las personas y sus pertenencias también ha sido estudiada desde la psicología.

Investigaciones sobre el apego a los objetos señalan que las pertenencias pueden adquirir distintos significados y cumplir funciones emocionales, aunque esto no significa que cada conducta de acumulación tenga necesariamente un componente afectivo.

Día Mundial Libre de Bolsas de Plástico
Los hábitos incorporados durante la infancia pueden influir en la decisión de guardar determinados objetos.

Los hábitos familiares también pueden influir

Otra explicación posible está relacionada con las costumbres aprendidas dentro del hogar. Si durante la infancia una persona creció en una familia donde era habitual reutilizar envases, bolsas, frascos u otros elementos, es posible que incorpore esas prácticas como parte de su rutina cotidiana.

En estos casos, guardar bolsas puede convertirse simplemente en un hábito automatizado, sin que la persona se detenga a analizar por qué lo hace.

Las normas familiares también pueden transmitir determinadas ideas sobre el consumo, el desperdicio y el aprovechamiento de los recursos. Por eso, la conducta puede mantenerse durante años incluso cuando cambian las circunstancias económicas.

Bolsas de plástico - África
La preocupación por el medio ambiente es uno de los factores que puede favorecer la reutilización de bolsas.

El ahorro no es la única explicación

Aunque muchas personas guardan bolsas para ahorrar dinero o evitar comprar otras, reducir la explicación exclusivamente a la economía puede resultar insuficiente.

Las decisiones relacionadas con las bolsas reutilizables también están influenciadas por factores como los hábitos, la comodidad, las normas sociales y los incentivos económicos.

En otras palabras, una persona puede conservarlas porque considera que todavía sirven, porque está acostumbrada a hacerlo, porque aprendió a evitar el desperdicio o porque busca reducir su consumo de plástico. Incluso varios de estos factores pueden actuar al mismo tiempo.

La preocupación por el medio ambiente también puede influir

La conciencia ambiental es otro elemento que puede favorecer la reutilización de bolsas.

Quienes tienen una mayor preocupación por la generación de residuos pueden considerar que desechar una bolsa después de un solo uso representa un desperdicio innecesario. En consecuencia, optan por conservarla y darle una segunda oportunidad.

Bolsa de plástico en supermercado
Los factores económicos, la comodidad y las normas sociales también pueden influir en los hábitos de consumo.

Las investigaciones sobre consumo y reducción del uso de plástico han relacionado estas conductas con los valores personales, las actitudes ambientales y las normas sociales.

Por lo tanto, guardar bolsas no necesariamente significa que exista un apego emocional hacia ellas. En muchos casos, puede tratarse de una decisión práctica vinculada con reutilizar, ahorrar recursos o reducir residuos.

Cuándo la acumulación puede convertirse en un problema

Guardar algunas bolsas para reutilizarlas es una conducta cotidiana y, por sí sola, no indica ningún problema psicológico.

La situación es diferente cuando la acumulación de objetos se vuelve excesiva, genera dificultades importantes para utilizar los espacios del hogar o provoca un malestar significativo ante la posibilidad de desecharlos.

Bolsa de plástico. Foto: Unsplash.
Conservar algunas bolsas para reutilizarlas no implica por sí mismo la existencia de un problema psicológico. Foto: Unsplash.

En esos casos, la conducta puede formar parte de problemáticas más amplias que requieren una evaluación profesional. Sin embargo, tener una bolsa llena de otras bolsas en la cocina no constituye por sí mismo una señal de un trastorno.

En definitiva, la psicología ofrece distintas herramientas para comprender por qué las personas conservan objetos que todavía consideran útiles. En el caso de las bolsas, la aversión al desperdicio, la utilidad futura, los hábitos familiares, la comodidad, los factores económicos y la conciencia ambiental pueden combinarse para explicar esta costumbre tan extendida.

TendenciaBolsa del plásticoPsicología
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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