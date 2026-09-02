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El clima en Tierra del Fuego hoy, 2 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 4°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (7.8 mm), el día se presentará nevada con cielo parcialmente nuboso.

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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
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El pronóstico para Tierra del Fuego este 2 de septiembre de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 18 - 53 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 12 - 39 km/h
Lluvia
70% 0.2 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Oeste 3 - 22 km/h
Lluvia
50% 0.1 mm
Noche
Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 3 - 15 km/h
Lluvia
80% 0.3 mm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nevada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 18 - 53 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 4°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:11
Puesta del sol18:54
Horas de luz10h 43m
Fase lunarMenguante
Iluminación69%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 2 de septiembre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 08:11 y se pone a las 18:54, dando aproximadamente 10h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 7.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 2 de septiembre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 18 - 53 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 12 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noroeste 12 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 14 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noroeste 17 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 18 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 14 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 13 - 42 km/h 30% 0.1 mm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 12 - 39 km/h 40% 0.1 mm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 12 - 39 km/h 70% 0.2 mm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
10:00 Noroeste 11 - 37 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 Oeste 3 - 36 km/h 90% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 Noroeste 1 - 24 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 Oeste 3 - 29 km/h 90% 1.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 Noroeste 3 - 21 km/h 80% 1.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 Noroeste 3 - 22 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 Oeste 4 - 23 km/h 60% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 Oeste 3 - 22 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 Noroeste 3 - 19 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 Noroeste 3 - 15 km/h 60% 0.2 mm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
20:00 Oeste 3 - 14 km/h 80% 0.6 mm Aguanieve con cielo cubierto
21:00 Noroeste 2 - 14 km/h 70% 0.8 mm Aguanieve con cielo cubierto
22:00 Noroeste 3 - 15 km/h 80% 0.3 mm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
23:00 Oeste 3 - 15 km/h 80% 0.2 mm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
24:00 Oeste 3 - 15 km/h 80% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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