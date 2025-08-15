Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025

Tiempo actual

En el día de hoy, Tucumán presenta un clima de carácter parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 8.5°C, aumentando progresivamente hacia el mediodía. Es importante destacar que el nivel de humedad se mantendrá alrededor del 41%, lo cual podría generar una sensación de frescura en gran parte del territorio. El viento soplará con una velocidad máxima de 22 km/h, procedente del oriente, brindando un ambiente agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Por la tarde, se espera que la temperatura ascienda hasta los 22.4°C. El cielo seguirá manteniendo su aspecto nuboso, aunque es poco probable que se registren precipitaciones. Además, la velocidad del viento se reducirá ligeramente, alcanzando un pico máximo de 19 km/h. Para la noche, las condiciones climáticas permanecerán estables con una ligera disminución de la temperatura.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 15 de agosto de 2025

El amanecer está previsto a las 08:06, mientras que el atardecer se producirá a las 18:35. Esta información es especialmente útil para aquellas personas que planean actividades al aire libre durante las horas de luz diurna.