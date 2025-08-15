Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025

viernes, 15 de agosto de 2025, 06:07

En el día de hoy, Tucumán presenta un clima de carácter parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 8.5°C, aumentando progresivamente hacia el mediodía. Es importante destacar que el nivel de humedad se mantendrá alrededor del 41%, lo cual podría generar una sensación de frescura en gran parte del territorio. El viento soplará con una velocidad máxima de 22 km/h, procedente del oriente, brindando un ambiente agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Por la tarde, se espera que la temperatura ascienda hasta los 22.4°C. El cielo seguirá manteniendo su aspecto nuboso, aunque es poco probable que se registren precipitaciones. Además, la velocidad del viento se reducirá ligeramente, alcanzando un pico máximo de 19 km/h. Para la noche, las condiciones climáticas permanecerán estables con una ligera disminución de la temperatura.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 15 de agosto de 2025

El amanecer está previsto a las 08:06, mientras que el atardecer se producirá a las 18:35. Esta información es especialmente útil para aquellas personas que planean actividades al aire libre durante las horas de luz diurna.