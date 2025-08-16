Cuánto sale un plato de fideos en Kansas, uno de los restaurantes más famosos de CABA

En una salida gastronómica a uno de los locales más reconocidos de la Ciudad de Buenos Aires, un comensal compartió en redes su ticket final tras disfrutar de un menú para dos personas, generando sorpresa por el monto total.

Kansas es uno de los restaurantes de Buenos Aires más visitados y, por consecuencia, más recomendado por sus comensales. A través de un video en TikTok, una pareja decidió compartir su experiencia, donde explicaron qué menú pidió cada uno y cuánto gastaron en total.

Dicho video se filmó en la sede de San Isidro, ubicada sobre la Avenida del Libertador, en la cual eligieron pastas como menú principal. Los dos platos de fideos, especificados en la carta con el nombre “Arizona”, les salió $20.991 cada uno.

En cuanto a la bebida, optaron por un vaso de limonada con menta y jengibre por $7400, un trago y una gaseosa de la marca Coca-Cola, chica, por $4700.

Por último, para el postre seleccionaron una porción de brownie de chocolate con una bocha de helado, a un precio de $10.826.

Al finalizar el video, la joven mostró el ticket final y reveló que gastaron un total de $88.150 con todo lo que pidieron.

Cuánto cuesta una cena para dos en Kansas, uno de los restaurantes más exclusivos de Buenos Aires

Aunque sus precios no alcanzan los niveles de exclusividad de lugares como el emblemático Don Julio, sí se ubican por encima del promedio de las parrillas tradicionales. Por eso, conviene revisar la carta con anticipación para evitar sorpresas y planificar mejor la visita.

El valor de una cena para dos personas en Kansas puede variar considerablemente según los platos seleccionados, así como si se agregan entradas, guarniciones, postres u otras opciones adicionales. En este contexto, a continuación, se detalla el menú junto con los precios correspondientes a las entradas.

Potato Skins : $15.900.

Chicago Style Spinach Dip : $16.800.

Kansas Chicken Tenders : $16.800.

Kansas Rolls : $17.700.

Smoked Salmon with Homemade Dressing: $25.600.

Platos principales en Kansas y sus precios en agosto 2025