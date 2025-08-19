Trenes de larga distancia: cuánto cuesta viajar a Córdoba en septiembre 2025

El servicio que une Retiro con Villa María ya tiene precios, recorridos y horarios para el noveno mes del año. Es una alternativa económica para viajar al interior del país.

Trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

El tren es una gran alternativa para miles de personas que desean viajar a destinos turísticos en Argentina. Así ocurre con la provincia de Córdoba, que tiene un gran abanico de sitios para visitar y muchos de ellos tienen una parada en el recorrido que hace el servicio de larga distancia.

Desde Trenes Argentinos ya informaron los recorridos, horarios y precios para los servicios de larga de distancia para el mes de septiembre. Se trata de una época clave, ya que la temperatura comienza a elevarse y llega la primavera, un periodo elegido por miles de personas para recorrer el país.

Trenes de larga distancia. Foto: NA.

Trenes de larga distancia a Córdoba

En este caso, el recorrido que une la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba tiene su comienzo en la terminal de Retiro, sitio que sirve de partida para la línea Mitre, línea Belgrano y línea San Martín, además del subte C y E que pasa por allí. Otro punto de conexión fundamental es la terminal de ómnibus, que está a pocos metros de la estación de tren.

Horarios y recorridos del tren a Córdoba

Para septiembre 2025, este tren de larga distancia tiene dos servicios semanales. Sale desde Retiro los jueves y domingos a las 15:45, mientras que desde Córdoba retorna los martes a las 17 y los viernes a las 21:13.

El recorrido completo del tren que une Buenos Aires y Córdoba. Foto: Trenes Argentinos

El servicio se detiene en 15 estaciones del recorrido. Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, Ramallo, San Nicolás, Rosario Sur, Rosario Norte, Correa, Cañada de Gómez y Armstrong forman el camino, hasta llegar a la provincia de Córdoba. Allí, las últimas cuatro paradas son Marcos Juárez, Leones, Bell Ville y Villa María.

Precios del tren de larga distancia a Córdoba

En cuanto a los precios, los boletos tienen tres categorías distintas. Primera es la más económica, con un costo de $25.000, mientras que le sigue Pullman a $30.000 y finalmente Camarote, que es para dos personas, a $72.400.

El detalle de los precios de los trenes de larga distancia a Córdoba. Foto: Trenes Argentinos

Claro que el recorrido total tiene un largo camino. En total, para hacer desde Retiro a Villa María, Córdoba, se demora un total de 20 horas, poco más de una hora en comparación al recorrido de regreso desde el interior.