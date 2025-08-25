El Ejército Argentino, listo para el ejercicio militar “Libertador”: transportaron más ochenta tanques y vehículos de combate

La acción se dio a través de una formación del Belgrano Cargas y sorprendió a los vecinos de Chaco y Formosa.

Más de 80 vehículos de combate fueron trasladados a través de las vías del litoral hacia el Chaco. Foto: X @TACargas

Los ejercicios militares “Libertador 2025”, una de las maniobras de mayor despliegue del Ejército Argentino previstas para este año, comenzaron este lunes y se extenderán hasta el 25 de septiembre. Los mismos involucrarán el movimiento coordinado de tropas, vehículos y equipamiento militar en distintos puntos de las provincias de Chaco y Formosa.

Para llevar adelante este entrenamiento, más de ochenta vehículos de combate -como tanques de guerra y otros de uso general, de exploración, de comunicaciones y motocicletas todo terreno-, fueron movilizados por el Ejército Argentino a través de una formación del Belgrano Cargas.

De este modo, los vecinos de las localidades cercanas a la Ruta 11 se sorprendieron por la presencia de vehículos que no suelen ser vistos en la región.

Se trata de una carga cercana a las 1000 toneladas, que comenzó su viaje en la madrugada del martes a través de las vías del litoral hacia el Chaco, como un importante medio de despliegue del Ejército Argentino que participará en el Ejercicio “Libertador”.

Transporte ferroviario en el Ejercicio "Libertador". Video: X @ContenidosN

El entrenamiento se desarrollará a lo largo de treinta días y requerirá un elevado nivel de planificación y ejecución logística, contemplando el despliegue estratégico de medios y el traslado de materiales a través de transporte ferroviario, automotor y aéreo.

Los detalles del ejercicio “Libertador”

La actividad, que comenzó a planificarse en 2024, tomó el nombre de “Libertador” porque se realiza en el mes en el que se conmemora el fallecimiento del general San Martín.

Como suele suceder con las acciones operacionales militares de este tipo, se simulará la ocupación del territorio nacional por parte de un adversario y lo que deberán hacer los miembros del Ejército es buscar recuperar los límites originales.

Para llevar a cabo este ejercicio militar, participarán 3000 hombres y mujeres del Ejército, se deberán preparar casi 50.000 raciones, habrá 300 vehículos en movimiento y se utilizarán 480.000 litros de combustible.

También participarán los Granaderos (como seguridad), dos Hércules C-130 de la Fuerza Aérea, tres aviones de combate IA-63 “Pampa” (como apoyo de fuego) y se instalará un puesto de comando multidominio. Incluso estarán los nuevos blindados TAM 2C-A2.