Desde queso azul a lúpulo y miel: una heladería argentina ofrece sabores que desafían los sentidos

Se presentó una edición especial con 11 helados artesanales elaborados con ingredientes autóctonos que busca desafiar a los comensales. Dónde queda.

Gustos raros, pero con mucha esencia. Foto: Unsplash.

Con la intención de celebrar los sabores autóctonos y promover la identidad local, la heladería Del Bent de Córdoba lanzó durante julio y agosto una propuesta innovadora: una carta con 11 sabores creados a partir de productos nativos de la provincia.

Esta edición 2025 representa la cuarta entrega de su ciclo “Helados de Córdoba”, y tiene como objetivo revalorizar ingredientes regionales a través del helado artesanal.

Del Bent se define como un productor de gelato artigianale, elaborado con ingredientes frescos, de temporada y sin agregados artificiales. El proyecto busca unir gastronomía y territorio, ofreciendo un producto que refleje el alma cordobesa.

A la hora de crear gustos de helados, la imaginación no tiene límites. Foto: Freepik.

El ciclo comenzó el 5 de julio y estaba previsto que concluyera el día 30. Sin embargo, demoras en la entrega de insumos por parte de los proveedores obligaron a postergar la incorporación de algunos sabores. Finalmente, en agosto, se sumó el último de los sabores faltantes y ya están todos disponibles en la carta, que varía diariamente para garantizar frescura.

Sabores raros, pero con esencia

Los 11 sabores se elaboran con materias primas originarias de distintas regiones de la provincia de Córdoba y combinan lo tradicional con lo innovador:

Azafrán

Hierba Suico

Algarroba

Arrope de Chañar

Lúpulo y Miel

Chocolate y Ají Kitucho

Dulce de leche

Hongos de Chef

Helado de Té

Queso Azul

Ajo Negro

Desde Del Bent invitan al público a “degustar helados cordobeses, de productores locales e ingredientes nativos”, destacando el compromiso con la economía regional y la identidad gastronómica.

Sabores que invitan a desafiar los sentidos. Foto: Reuters.

Los sabores están disponibles en las cuatro sucursales de la heladería:

Achaval Rodríguez 118 – Nueva Córdoba

Avenida Los Álamos 1015 – Intercountries

Avellaneda 312 – Plaza Colón

Derqui 105 – Villa Allende

Con esta propuesta, Del Bent transforma al helado en una experiencia cultural y sensorial que celebra a Córdoba.