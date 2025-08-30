Desde queso azul a lúpulo y miel: una heladería argentina ofrece sabores que desafían los sentidos
Con la intención de celebrar los sabores autóctonos y promover la identidad local, la heladería Del Bent de Córdoba lanzó durante julio y agosto una propuesta innovadora: una carta con 11 sabores creados a partir de productos nativos de la provincia.
Esta edición 2025 representa la cuarta entrega de su ciclo “Helados de Córdoba”, y tiene como objetivo revalorizar ingredientes regionales a través del helado artesanal.
Del Bent se define como un productor de gelato artigianale, elaborado con ingredientes frescos, de temporada y sin agregados artificiales. El proyecto busca unir gastronomía y territorio, ofreciendo un producto que refleje el alma cordobesa.
El ciclo comenzó el 5 de julio y estaba previsto que concluyera el día 30. Sin embargo, demoras en la entrega de insumos por parte de los proveedores obligaron a postergar la incorporación de algunos sabores. Finalmente, en agosto, se sumó el último de los sabores faltantes y ya están todos disponibles en la carta, que varía diariamente para garantizar frescura.
Sabores raros, pero con esencia
Los 11 sabores se elaboran con materias primas originarias de distintas regiones de la provincia de Córdoba y combinan lo tradicional con lo innovador:
- Azafrán
- Hierba Suico
- Algarroba
- Arrope de Chañar
- Lúpulo y Miel
- Chocolate y Ají Kitucho
- Dulce de leche
- Hongos de Chef
- Helado de Té
- Queso Azul
- Ajo Negro
Desde Del Bent invitan al público a “degustar helados cordobeses, de productores locales e ingredientes nativos”, destacando el compromiso con la economía regional y la identidad gastronómica.
Los sabores están disponibles en las cuatro sucursales de la heladería:
- Achaval Rodríguez 118 – Nueva Córdoba
- Avenida Los Álamos 1015 – Intercountries
- Avellaneda 312 – Plaza Colón
- Derqui 105 – Villa Allende
Con esta propuesta, Del Bent transforma al helado en una experiencia cultural y sensorial que celebra a Córdoba.