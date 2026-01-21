Lucciano's heladería. Foto: Lucciano's.

Planear unas vacaciones en Mar del Plata no solo implica disfrutar de la playa, sino también aprovechar una amplia variedad de paseos. Una parada infaltable de la temporada es visitar la fábrica de helados de Lucciano’s, una de las marcas más reconocidas del país.

La experiencia es ideal para toda la familia, ya que propone un recorrido por la cocina de una de las heladerías más exclusivas de la Argentina. Según quienes ya la visitaron, se trata de una actividad imperdible si estás paseando por la Costa Atlántica.

Cuáles son los precios del tour

Lucciano’s tiene tres tipos de tours para recorrer la heladería y son los siguientes:

Tour Basic: incluye recorrido + degustación y tiene un valor de $17.000.

Tour Pro: ofrece recorrido + degustación + elaboración de tu propio Icepop Tonio a $19.500 y es 4 cupos por grupo.

Tour Fan: este trayecto incluye recorrido + degustación de helados, alfajores, chocolatería y Geladot’s y cuesta $25.000.

En todos los casos es recomendable comprar la entrada con anticipación a través de la página web de la heladería porque los lugares se ocupan muy rápido, especialmente en época de verano.

Este paseo se volvió imperdible para los turistas ya que, además de sentir el inconfundible aroma a chocolate apenas se ingresa, el recorrido se destaca porque los visitantes pueden conocer cómo se producen los famosos IcePops, los reconocidos helados de palito con distintas formas de personajes.

De local familiar en Mar del Plata a convertirse en la heladería favorita del papa Francisco

Lo que comenzó como un pequeño local familiar en Mar del Plata hoy es un fenómeno internacional que conquistó paladares en distintos rincones del mundo, incluido uno muy especial: el del papa Francisco. Lucciano’s, la cadena argentina de heladerías artesanales, logró traspasar fronteras gracias a su propuesta innovadora, la calidad de sus productos y una estética única.

Fundada en 2011 por Daniel y Christian Otero, padre e hijo, la marca nació con un objetivo claro: “crear el mejor helado del mundo”. A fuerza de sabores únicos, una cuidada presentación y locales que parecen salidos de una película, Lucciano’s creció de manera vertiginosa. En poco más de una década pasó de Mar del Plata a Buenos Aires, y luego a países como España, Estados Unidos, Uruguay e Italia.

Fue precisamente en Roma donde alcanzó uno de sus hitos más curiosos y emotivos: convertirse en la heladería favorita del papa Francisco. Según contaron sus dueños, el Pontífice probó sus helados durante una visita a la capital italiana y quedó encantado, al punto de pedir que le enviaran sus sabores preferidos, siendo el dulce de leche el más destacado. Desde entonces, el Pontífice repetía su pedido cada fin de semana y hasta envió una carta agradeciendo el gesto.

Hoy, la marca cuenta con más de 85 locales y continúa su expansión en Europa y América. Sin perder su identidad argentina, Lucciano’s supo combinar la tradición del helado artesanal con una imagen moderna y una experiencia de consumo distinta, donde la estética y la innovación son parte del encanto.