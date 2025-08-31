La receta ideal en un domingo lluvioso: cómo preparar panqueques de chipá para una merienda increíble

Sin demorar mucho tiempo ni requerir demasiados ingredientes, una comida espectacular para la tarde puede ser preparada.

Panqueque de chipá. Foto: Freepik.

La lluvia invita a a quedarse en casa y darse un gusto con algo casero y lleno de sabor. Más aún si es domingo. En ese contexto, nada mejor que una receta fácil y deliciosa que combine lo mejor de dos mundos: la suavidad del panqueque y el inconfundible sabor del chipá.

Esta propuesta es perfecta para acompañar con mate, café o té mientras se escucha el sonido de las gotas golpeando la ventana.

Panqueque de chipá. Foto: Freepik.

Fusionando la textura suave y aireada de los panqueques con el sabor intenso y quesero del chipá, es que nacieron los pancakes de chipá. Se trata de una receta original que sorprende por su simpleza y, al mismo tiempo, por el resultado irresistible.

Prepararlos es tan fácil que en poco tiempo de preparación -no lleva más de cinco minutos- se tiene una merienda distinta, perfecta para compartir en familia o disfrutar solo, mientras afuera la lluvia marca el ritmo de la tarde.

Los ingredientes necesarios para hacer pancakes de chipá

1/2 taza de fécula de mandioca

1 cucharada de leche en polvo

1 cucharada de polvo de hornear

1 huevo

1 cucharadita de aceite

1/2 taza de queso en hebras

El paso a paso para hacer unos pancakes de chipá irresistibles

Teniendo en cuenta que todos los ingredientes se mezclan en un solo bowl, la preparación de los pancakes de chipá es muy sencilla:

Se debe colocar una sartén antiadherente sobre el fuego. Para lograr una forma más uniforme, puede utilizarse un aro metálico como molde. Luego, se vierte la mezcla en la sartén caliente para sellarla. Un tip adicional es incorporar una feta de queso en el centro para intensificar el sabor. Se espera a que la base esté dorada y, cuando se deslice con facilidad, se da vuelta para cocinar el otro lado. Una vez listo, se sirve inmediatamente, mientras aún está caliente y con el queso fundido.

El resultado es un híbrido perfecto: exterior crocante y dorado, interior suave y ese inconfundible sabor salado que evoca al chipá tradicional, pero con un toque innovador que lo vuelve único.