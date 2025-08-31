Promociones imperdibles: una cadena de supermercados ofrece televisores con un 66% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés

La atractiva oferta para renovar el Smart TV se presenta como una oportunidad única en el mercado actual. Los valores parten desde los $200.000 y, en muchos casos, se incluye el envío gratuito. Conocé los detalles dentro de la nota.

Ofertas increíbles para comprar Smart TVs. Foto: Unsplash

Una reconocida cadena de supermercados lanzó una promoción que promete captar todas las miradas: Smart TVs con un 66% de descuento y la posibilidad de pagarlos en hasta 12 cuotas sin interés.

Esta oferta, pensada por Carrefour para quienes buscan renovar su televisor con la mejor tecnología a un precio accesible, se presenta como una oportunidad única en el mercado actual.

Ofertas imperdibles en Carrefour. Foto: Reuters/Dado Ruvic

El grupo multinacional francés tiene disponibles modelos de hasta 65 pulgadas en promoción. Los valores parten desde los $200.000 y, en muchos casos, se incluye el envío gratuito.

Para acceder a las promociones en televisores, habrá que ingresar a la página web de Carrefour online. Allí, deberán seleccionar la sección de “electro y tecnología” y luego seleccionar la opción de “smart TV”.

Están disponibles televisores de diferentes marcas reconocidas, como BGH, LG, Noblex, Philips, Hisense, Samsung, TCL o Sharp.

Todos los descuentos en televisores en Carrefour

Carrefour ofrece increíbles promociones para cambiar el televisor de tu casa. Foto: Unsplash.