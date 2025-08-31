Promociones imperdibles: una cadena de supermercados ofrece televisores con un 66% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés
Una reconocida cadena de supermercados lanzó una promoción que promete captar todas las miradas: Smart TVs con un 66% de descuento y la posibilidad de pagarlos en hasta 12 cuotas sin interés.
Esta oferta, pensada por Carrefour para quienes buscan renovar su televisor con la mejor tecnología a un precio accesible, se presenta como una oportunidad única en el mercado actual.
El grupo multinacional francés tiene disponibles modelos de hasta 65 pulgadas en promoción. Los valores parten desde los $200.000 y, en muchos casos, se incluye el envío gratuito.
Para acceder a las promociones en televisores, habrá que ingresar a la página web de Carrefour online. Allí, deberán seleccionar la sección de “electro y tecnología” y luego seleccionar la opción de “smart TV”.
Están disponibles televisores de diferentes marcas reconocidas, como BGH, LG, Noblex, Philips, Hisense, Samsung, TCL o Sharp.
Todos los descuentos en televisores en Carrefour
- Smart Tv Hisense 65u70g Uled 4k 65′': $1.399.999,00 con 66% de descuento. Antes: $4.175.999,00.
- Smart TV 65″ Hisense U7H ULED 65U70HPI SMART GOOGLE TV: $1.499.999,00 con 52% de descuento. Antes: $3.131.999,00.
- Smart TV 50″ Samsung 4K NEO QLED QN50QN90CAGCZB: $2.476.900,00 con 15% de descuento y en 3 cuotas sin interés. Antes: $2.914.000,00.
- Smart TV Skyworth 100 QLED 4K UHD Google TV: $8.643.699,00 con 40% de descuento. Antes: $14.568.110,00.
- Smart tv 77 Samsung gqn77s90cagczb: $5.699.999,00 con 40% de descuento y 3 cuotas sin interés. Antes: $9.518.000,00.
- Smart tv 55″ Samsung 4k un55du7000gczb: $719.999,00 con 39% de descuento y 3 cuotas sin interés. Antes: $1.193.000,00.
- Smart tv 55 Samsung 4k qled qn55ls03bagczbc frame: $2.169.200 con 15% de descuento y 3 cuotas sin interés. Antes: $2.552.000,00
- Smart TV Samsung 32″ HD UN32T4300AGCZB negro: $279.999,00 con 36% de descuento y 3 cuotas sin interés. Antes: $443.000,00
- Smart tv 55″ Samsung 4k neo qled qn55qn85cagczb: $2.876.400 con 15% de descuento y 3 cuotas sin interés. Antes: $3.384.000,00
- Smart TV Samsung 43″ FHD UN43T5300AGCZB: $419.999,00 con 34% de descuento y 3 cuotas sin interés. Antes: $419.999,00
- Smart tv 65″ Samsung 4k tizen un65du7000gczb: $1.099.000,00 con 33% de descuento y 3 cuotas sin interés. Antes: $1.664.000,00
- Smart Tv Led Hd 32 Bgh Android B3225s5a: $399.999,00 con 6% de descuento y 3 cuotas sin interés. Antes: $429.999,00
- Smart Tv Uhd 55 Sharp Google Tv S5523US6G: $899.999,00 con 26% de descuento y 6 cuotas sin interés. Antes: $1.229.999,00
- Smart Tv LG 32 Pulgadas 32lq630bpsa Wifi Bluetooth Thinq Ai: $399.999,00 con 23% de descuento. Antes: $523.599,00
- Smart TV LED HD Philips 32″ - 32PHD6910/77: $339.000 con 20% de descuento y 3 cuotas sin interés. Antes: $427.000,00.
- Smart TV 32″ Hisense HD LED VIDAA 32A42K: $249.999,00 con 32% de descuento. Antes: $369.999,00
- Smart tv 32″ Noblex roku db32x3000: $269.000,00 con 32% de descuento en 3 cuotas sin interés. Antes: $398.000,00.
