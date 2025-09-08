Frío pero buenas condiciones del clima: el pronóstico del tiempo para el inicio de la semana en Bueno Aires

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un lunes con cielo mayormente nublado en la tarde y parcialmente nublado en la noche. Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores.

Ola de frío. Foto: NA (Daniel Vides)

La nueva semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores arranca con buen clima, y todavía algo de frío a la espera de la llegada de la primavera.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un lunes con neblina en la madrugada y mañana, con cielo mayormente nublado en la tarde y parcialmente nublado en la noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 8 grados de mínima y 18 de máxima.

Jornada electoral con mucho frío Foto: NA

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

El martes, en tanto, tendría cielo entre despejado y algo nublado durante el día, pasando a parcialmente nublado en la noche; junto a temperaturas de entre 7 y 22 grados.

Para el miércoles se prevé cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche, con temperaturas de entre 9 y 23 grados.