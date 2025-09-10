Sorpresa por el regreso del agua en CABA: a qué hora llueve este miércoles 10 de septiembre

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, habrá precipitaciones durante la jornada, que está marcada como la más calurosa de la semana.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: NA

La semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores parecía marcada por un adelanto de la primavera, con temperaturas elevadas. Sin embargo, el pronóstico tuvo un cambio que incluyó la aparición de lluvias para este miércoles 10 de septiembre, por lo que resulta fundamental conocer el horario en que llegará el agua al territorio porteño.

A qué hora llueve en la Ciudad de Buenos Aires este miércoles 10 de septiembre

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, habrá chaparrones durante la tarde en CABA y sus alrededores. La probabilidad se ubica en el 40% y podría generar complicaciones, al menos pasajeras.

Llegan lluvias a la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

En la previa, este miércoles 10 se espera un cielo parcialmente nublado durante la mañana, al igual que la noche. La aparición de las lluvias también trae algunas ráfagas de viento, con cifras de hasta 50 kilómetros por hora durante la tarde.

Cabe aclarar que, a pesar del pronóstico, no se emitieron alertas por lluvias fuertes para Buenos Aires ni para CABA. Esto marca que no se extenderán en el tiempo, así como tampoco tendrán una intensidad notable, así como tampoco injerencia en la temperatura.

Lluvia, tormenta.

Este miércoles 10 de septiembre aparece como el día más caluroso de la semana, con una mínima de 14°, mientras que la máxima escalará hasta los 24°, justamente en las horas que coincidirá con la lluvia.

Cómo sigue el clima en la Ciudad de Buenos Aires tras las lluvias

Cifras similares seguirán en lo que resta de la semana, así como también el sábado y domingo. Por esto mismo, el pronóstico para los próximos días merece un repaso.