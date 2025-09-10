Sorpresa por el regreso del agua en CABA: a qué hora llueve este miércoles 10 de septiembre
La semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores parecía marcada por un adelanto de la primavera, con temperaturas elevadas. Sin embargo, el pronóstico tuvo un cambio que incluyó la aparición de lluvias para este miércoles 10 de septiembre, por lo que resulta fundamental conocer el horario en que llegará el agua al territorio porteño.
A qué hora llueve en la Ciudad de Buenos Aires este miércoles 10 de septiembre
Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, habrá chaparrones durante la tarde en CABA y sus alrededores. La probabilidad se ubica en el 40% y podría generar complicaciones, al menos pasajeras.
En la previa, este miércoles 10 se espera un cielo parcialmente nublado durante la mañana, al igual que la noche. La aparición de las lluvias también trae algunas ráfagas de viento, con cifras de hasta 50 kilómetros por hora durante la tarde.
Cabe aclarar que, a pesar del pronóstico, no se emitieron alertas por lluvias fuertes para Buenos Aires ni para CABA. Esto marca que no se extenderán en el tiempo, así como tampoco tendrán una intensidad notable, así como tampoco injerencia en la temperatura.
Este miércoles 10 de septiembre aparece como el día más caluroso de la semana, con una mínima de 14°, mientras que la máxima escalará hasta los 24°, justamente en las horas que coincidirá con la lluvia.
Cómo sigue el clima en la Ciudad de Buenos Aires tras las lluvias
Cifras similares seguirán en lo que resta de la semana, así como también el sábado y domingo. Por esto mismo, el pronóstico para los próximos días merece un repaso.
- Jueves 11 de septiembre: mínima de 12° y máxima de 23°, uno de los números más altos de la semana. El cielo estará despejado a lo largo de toda la jornada, a excepción de la noche, donde pasará a algo nublado.
- Viernes 12 de septiembre: mínima de 11° y máxima de 20°, con mayor nubosidad. Parcialmente nublado en la primera parte del día y luego algo nublado por la noche.
- Sábado 13 de septiembre: casi sin cambios en la temperatura, con variación entre los 12° y 19°. La nubosidad se mantendrá parcialmente nublado a lo largo de todo el día en CABA.
- Domingo 14 de septiembre: con cielo mayormente nublado toda la jornada, la mínima será de 13° y una máxima de 20°.