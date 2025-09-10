Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de septiembre de 2025

Clima Actual

En la mañana de este miércoles, Ciudad de Buenos Aires amanecerá con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima cercana a los 8.6°C. Durante las primeras horas del día, la probabilidad de precipitaciones será mínima, manteniendo un perfil meteorológico estable y apto para actividades al aire libre. La humedad máxima esperada se situará alrededor del 78%. Los vientos, provenientes del noreste, soplarán a una velocidad máxima de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Avanzando hacia la tarde, el clima seguirá estable con la temperatura alcanzando un máximo de 16°C. Se espera que el cielo mantenga su apariencia parcialmente nubosa. Hacia la noche, las temperaturas disminuirán gradualmente. Los vientos continuarán con una intensidad moderada, sin cambios significativos en su dirección.