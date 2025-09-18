Más de 3 kilos y 60 centímetros de largo: cómo son y dónde se preparan lo mejores sándwiches virales de Buenos Aires

Esta delicia sin igual se puede encontrar en el corazón de CABA y está pensado para compartir. Mirá el menú completo.

El sándwich viral. Foto: Instagram/famosopaulin

Los famosos sándwiches XXL que se hicieron virales en redes sociales recientemente existen y se pueden encontrar en Famoso Paulin, un restaurante ubicado en Sarmiento 635, CABA.

En la sanguchería preparan unidades de 60 centímetros que pueden llegar a pesar hasta 3 kilos. Están pensados para compartir entre 4 o 5 personas, y en la casa ya tienen sus favoritos.

Los gustos de los sándwiches

La carta XXL del restaurante incluye preparaciones pensadas para quienes van con hambre o para juntadas nocturnas con amigos. Los gustos más destacados son:

Albóndigas : carne, salsa pomodoro, muzzarella y hojas de albahaca, una opción jugosa y con la acidez justa.

Mediterráneo de crudo : queso, rúcula, tomate confitado, aceitunas y albahaca. Una opción fresca y aromática para los que buscan algo más liviano.

Peceto completo (gratinado) : queso gruyere, panceta, tomate, morrón y criolla, y el toque extra es que es gratinado para darle textura y un extra de sabor.

Milanesa completo (gratinado): jamón, queso y tomate, otro clásico que no falla.

Y la novedad que ya llegó: un sándwich de milanesa con fideos a los cuatro quesos, una delicia sin igual.

El sándwich viral. Foto: Instagram/famosopaulin

¿Cuánto cuesta comer el sándwich XXL?

Los sandwiches de 4/5 porciones arrancan desde $35.000. Si lo dividís entre 4 o 5 personas, sale aproximadamente menos de $9.000 por persona, una buena opción económica si lo que buscás es comer bien en grupo sin gastar tanto.

El sándwich viral. Foto: Instagram/famosopaulin

Paulin es uno de los más destacados

Cafe Paulin tiene 4.4 estrellas y casi 5.000 reseñas en Instagram, donde aparecen bajo el usuario @famosocafepaulin.

La combinación de porciones generosas, precios razonables y un menú con clásicos porteños los convirtió en parada obligada cuando la excusa es compartir una comida abundante y rica entre amigos.