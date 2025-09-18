Más de 3 kilos y 60 centímetros de largo: cómo son y dónde se preparan lo mejores sándwiches virales de Buenos Aires
Los famosos sándwiches XXL que se hicieron virales en redes sociales recientemente existen y se pueden encontrar en Famoso Paulin, un restaurante ubicado en Sarmiento 635, CABA.
En la sanguchería preparan unidades de 60 centímetros que pueden llegar a pesar hasta 3 kilos. Están pensados para compartir entre 4 o 5 personas, y en la casa ya tienen sus favoritos.
Los gustos de los sándwiches
La carta XXL del restaurante incluye preparaciones pensadas para quienes van con hambre o para juntadas nocturnas con amigos. Los gustos más destacados son:
- Albóndigas: carne, salsa pomodoro, muzzarella y hojas de albahaca, una opción jugosa y con la acidez justa.
- Mediterráneo de crudo: queso, rúcula, tomate confitado, aceitunas y albahaca. Una opción fresca y aromática para los que buscan algo más liviano.
- Peceto completo (gratinado): queso gruyere, panceta, tomate, morrón y criolla, y el toque extra es que es gratinado para darle textura y un extra de sabor.
- Milanesa completo (gratinado): jamón, queso y tomate, otro clásico que no falla.
- Y la novedad que ya llegó: un sándwich de milanesa con fideos a los cuatro quesos, una delicia sin igual.
¿Cuánto cuesta comer el sándwich XXL?
Los sandwiches de 4/5 porciones arrancan desde $35.000. Si lo dividís entre 4 o 5 personas, sale aproximadamente menos de $9.000 por persona, una buena opción económica si lo que buscás es comer bien en grupo sin gastar tanto.
También podría interesarte
Paulin es uno de los más destacados
Cafe Paulin tiene 4.4 estrellas y casi 5.000 reseñas en Instagram, donde aparecen bajo el usuario @famosocafepaulin.
La combinación de porciones generosas, precios razonables y un menú con clásicos porteños los convirtió en parada obligada cuando la excusa es compartir una comida abundante y rica entre amigos.