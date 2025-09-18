Ni salteñas ni santiagueñas: definieron cuál es la mejor empanada de Argentina y el resultado sorprendió

El objetivo de una encuesta fue definir qué provincia elabora la empanada más sabrosa del país, y generó sorpresa.

Definieron cuál es la mejor empanada de Argentina. Foto: Cocineros argentinos.

Las empanadas son uno de los grandes íconos de la gastronomía argentina. Tanto es así, que el portal especializado TasteAtlas las incluyó dentro de las 50 mejores comidas callejeras del mundo gracias a su sabor y a la tradición que arrastran.

En el plano local, una encuesta de VisitingArgentina buscó definir cuál es la provincia que ofrece la versión más deliciosa de este clásico nacional y el resultado sorprendió.

Cuál es la mejor empanada de Argentina

El resultado fue contundente: las empanadas tucumanas se quedaron con el primer puesto. Reconocidas por su jugosidad y por el aroma inigualable que desprenden al salir del horno, se preparan con carne cortada a cuchillo, cebolla, huevo duro y condimentos en la medida justa. Una receta que, transmitida de generación en generación, se transformó en un verdadero símbolo del norte.

Empanadas tucumanas. Foto: Instagram @lalenita.ba

El segundo lugar fue para las empanadas salteñas, apreciadas por su relleno sabroso, con un punto de jugo y el toque característico de comino y pimentón.

Completando el podio aparecen las santiagueñas, que se distinguen por la incorporación de aceitunas, pasas, huevo y por su cocción en horno de barro, lo que les da un sabor único.

Receta de empanadas tucumanas

Ingredientes (para 12 empanadas)

Para la masa:

500 g de harina de trigo

100 g de manteca o grasa

1 huevo

200 ml de agua (aproximadamente)

1 cucharadita de sal

Para el relleno:

500 g de carne vacuna (preferiblemente cortada a cuchillo, no picada)

2 cebollas grandes

2 huevos duros

1 cucharadita de pimentón

1 cucharadita de comino

Sal y pimienta a gusto

Aceite o grasa para saltear

Empanadas tucumanas. Foto: Instagram @lacasadetafi.ba

Paso a paso

Para la masa:

Mezclar la harina con la sal. Incorporar la manteca o grasa derretida y el huevo. Agregar agua de a poco hasta formar una masa homogénea y suave. Dejar reposar 30 minutos, cubierta con un paño.

Para el relleno:

Picar la carne a cuchillo en trozos pequeños. Saltear la cebolla picada en aceite hasta que esté transparente. Añadir la carne, el pimentón, comino, sal y pimienta. Cocinar a fuego medio hasta que la carne esté lista. Dejar enfriar un poco y agregar los huevos duros picados.

Para el armado:

Estirar la masa y cortar círculos de unos 12 cm de diámetro. Colocar una cucharada de relleno en el centro. Doblar y cerrar formando una media luna, repulgando los bordes.

Una delicia bien clásica. Foto: Freepik

Cocción: