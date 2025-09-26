Pastas italianas en CABA: cuánto sale un plato de agnolottis en Cucina Paradiso, el restaurante de Donato de Santis

El reconocido restaurante tiene en sus agnolottis una de sus mejores cartas para cautivar a los comensales.

Un plato de agnolottis en Cucina Paradiso, el restaurante de Donato de Santis. Foto: Instagram

A la hora de disfrutar de un plato de pastas, está claro que Cucina Paradiso es una gran opción dentro de la Ciudad de Buenos Aires. El restaurante de Donato de Santis se destaca por sus preparaciones, algo que se refleja en las reseñas en Google Maps, que algunas detallan los precios de lo consumido.

Justamente, allí una usuaria compartió su experiencia al comer en uno de los establecimientos de la marca. Actualmente, cuenta con cinco sucursales, distribuidas en Belgrano, Devoto, Caballito, Recoleta y Palermo.

Una comida en Cucina Paradiso, el restaurante de Donato de Santis. Foto: Google Maps

Cuánto sale un plato de agnolottis en Cucina Paradiso, el restaurante de Donato de Santis

La reseña mencionaba: “Riquísimos los platos (todo libre de gluten, aptos celíacos), la atención impecable, sin dudas una hermosa experiencia”. Además, compartió el ticket de lo que gastó, con el detalle fundamenta del costo de cada plato.

A la hora de elegir, los agnolottis resultan fundamentales para disfrutar de los sabores de este lugar. La usuaria que visitó el restaurante explicó que un plato de esta icónica pasta se ubica en los $22.500.

El ticket de una comida en Cucina Paradiso, el restaurante de Donato de Santis. Foto: Google Maps

Además, compartió otros precios de Cucina Paradiso:

Una jarra de limonada : $9.500.

Un jugo de naranja : $3.000.

Una ensalada griega : $19.900.

Cada cubierto: $2.650.

El total de la comida para dos personas fue de $60.200, sin contar la propina, según refleja el ticket compartido en la reseña del local.

Según la información que aparece en el sitio del restaurante de Donato de Santis, sus sucursales abren todos los días, entre las 9 y las 00. Además, no se requiere hacer reserva para acudir a este prestigioso sitio.

Cucina Paradiso, el restaurante de pastas del chef Donato de Santis. Foto: Instagram / cucinaparadisoba.

Otras reseñas en Google Maps advierten que “la calidad de los platos es excelente y en porciones adecuadas. Desde la focaccia de cortesía, las entradas y distintos platos hasta el postre, ninguno falla”. Y otra apunta: “Un lugar muy lindo, música italiana súper discreta y un concepto de cocina abierta que invita a observar la creación de semejantes platos”.

En el sitio oficial del reconocido chef, se menciona que Cucina Paradiso es "un espacio dedicado a la alta gastronomía Italiana en el cual desarrolla actividades como workshops de cocina, eventos para empresas y eventos privados".