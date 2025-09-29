Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de septiembre de 2025

Clima Actual

Para este lunes 29 de septiembre de 2025, el clima en Santa Cruz trae consigo condiciones variables. Durante la mañana, se espera que el cielo permanezca parcialmente nuboso, con temperaturas que rondarán los 4.7°C. No se esperan precipitaciones significativas, lo que generará un ambiente agradable para realizar actividades al aire libre. Los vientos soplarán con una velocidad media alrededor de 11 km/h, haciendo que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde y noche, el pronóstico indica que el cielo seguirá parcialmente cubierto. Las temperaturas alcanzarán una máxima de 39.6°C, así que se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas pico. Los vientos podrían incrementar su velocidad, llegando hasta los 47 km/h en ráfagas ocasionales.

Observaciones astronómicas: El sol hará su primera aparición a las 09:40 y se pondrá a las 17:34, mientras que la luna saldrá a las 16:26 y se ocultará a las 09:33. La fase lunar actual es menguante, lo que puede ser una excelente oportunidad para observaciones astronómicas durante la noche si las condiciones climáticas lo permiten.