Hamburguesas caseras según Paulina Cocina. Foto: Freepik

Paulina Cocina, una de las chefs profesionales más reconocidas en el país, compartió la receta de hamburguesas de su padre que tiene un secreto que las hace exquisitas: agregarle chorizo crudo a la carne picada. “Según me contó, aprendió este truco de su carnicero del barrio”, reveló la cocinera.

La receta es ideal para hacer en cantidad y congelar, para que siempre haya burgers caseras en casa. Además, hacerlas caseras resulta más natural que las versiones industriales, ya que no llevan conservantes, colorantes ni saborizantes, y se puede elegir la calidad de la carne.

Receta de las mejores hamburguesas caseras, según Paulina Cocina

Ingredientes para las mejores hamburguesas caseras

(Rinde aproximadamente 10 hamburguesas grandes o 20 mini)

1 kg de carne picada

1 chorizo crudo (tipo criollo u otro similar)

2 cebollas de verdeo (o 1 cebolla común)

2 huevos (opcional)

2 dientes de ajo

1 cucharadita de pimentón

1 cucharada de perejil picado

Sal (aproximadamente 2 cucharaditas)

Pimienta a gusto

- Tip: como en muchas preparaciones caseras, los ingredientes pueden adaptarse según el gusto personal. Se pueden variar los condimentos o reemplazar alguno por otro disponible en casa.

Cómo hacer las mejores burgers caseras, según Paulina Cocina. Foto: Freepik

Paso a paso para las hamburguesas caseras

Mezclar la carne y el chorizo: retirar la piel del chorizo y utilizar solo su interior. Mezclarlo bien con la carne picada hasta que ambos ingredientes queden integrados. Agregar los condimentos: incorporar la cebolla de verdeo y el ajo bien picados. Sumar la sal, la pimienta, el pimentón y el perejil picado. Mezclar nuevamente para distribuir de manera uniforme todos los sabores. Integrar los huevos: añadir los huevos y unir la preparación con las manos hasta lograr una mezcla homogénea. De manera opcional, se puede agregar media taza de pan rallado para dar mayor consistencia. El uso del huevo también es opcional, ya que muchas recetas tradicionales de hamburguesas no lo incluyen. Cocción: formar las hamburguesas y cocinar en una plancha o sartén bien caliente. Colocarlas primero de un lado y, una vez doradas, darlas vuelta solo una vez para terminar la cocción. No es necesario agregar aceite.

Estas hamburguesas pueden acompañarse con distintas guarniciones. Una opción es servirlas con arroz integral o verduras, logrando así un plato equilibrado y sabroso.