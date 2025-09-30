Mar del Plata recupera su icónica postal: reinauguran el restaurante del Club de Pesca, el único sobre el agua

Con 100 años y declarado de interés patrimonial, el Muelle Restaurant se prepara para abrir sus puertas y recuperar un legado inolvidable para “La Feliz”.

"La Feliz" recupera su esplendor Foto: Facebook / El Club de Pesca

Hace unos meses, el restaurante Espigón Pescadores, emplazado en el icónico muelle debajo del cartel publicitario de Quilmes, anunciaba su cierre. De esta forma, Mar del Plata perdía a una de sus postales más emblemáticas hasta ahora.

Este viernes se dará la apertura de El Muelle Restaurant quien anuncia su llegada con una frase contundente: “Muchos hablan de experiencias. Nosotros te proponemos sensaciones.”

La cita tendrá lugar este viernes 3 de octubre a las 19 hs en Boulevard Marítimo 1890.

El interior del restaurante "Espigón de Pescadores" de Mar del Plata. Foto: Instagram @espigon.pescadores

El muelle de Mar del Plata, un lugar emblemático

El Club de Pesca es una de las postales más clásicas de la ciudad, fue inaugurado en 1925 y declarado de interés patrimonial y arquitectónico. Tiene la particularidad de haber sido construido literalmente sobre el mar y hoy se renueva con esta nueva propuesta gastronómica.

En sus inicios fue pensado como un exclusivo lugar para la pesca deportiva, pero con el tiempo se transformó en un espacio abierto a la comunidad. Desde aficionados que pasaban horas con la caña en mano hasta niños que daban sus primeros pasos entre redes y gaviotas.

La construcción del muelle en sus primeros años Foto: Facebook / El Club de Pesca

La construcción del famoso muelle era una obra ambiciosa. Primero se instaló el muelle de pesca en el espigón ubicado frente al Club Mar del Plata y luego, se delimitó la explanada para ofrecer comodidad a los visitantes. Por último, se edificaron el restaurante y la confitería para los socios del club.

Hoy la extensión del muelle es de 300 metros, dividido en secciones independientes para resistir los constantes movimientos del mar. Con una inversión inicial de 225 mil pesos, el 8 de enero de 1927 el sueño se consolidó en una inauguración que contó con la presencia del presidente Marcelo Torcuato de Alvear y el intendente Rufino Inda.

Foto panorámica del Cub de Pesca Foto: Facebook / El Club de Pesca

Un restaurante único

Volviendo al 2025 y después de una inversión privada muy importante, El Muelle Restaurant abre sus puertas con un salón totalmente renovado para que sus visitantes almuercen, cenen o disfruten un café con budín o medialunas sobre el mar.

Se trata del único lugar con estas características: una experiencia irrepetible sobre el Atlántico.

El salón de eventos, ubicado en el primer piso, se transformó el último verano en un espacio de desayunos y meriendas libres que complementan la propuesta gastronómica. Pero vale aclarar que seguirá siendo sede de eventos sociales y corporativos durante todo el año.

Detalles de la inauguración horarios

La apertura oficial de El Muelle Restaurant será el viernes 3.

A partir del sábado 4 de octubre, el restaurante abrirá todos los días en los siguientes horarios:

Almuerzos: de 12 a 15 hs

Cenas: de 20 a 24 hs

¿Por qué se conoce como “La Feliz” a Mar del Plata?

Durante los veranos, su población puede aumentar cerca de un 311% con una gran infraestructura para recibir a turistas de todas partes y su sobrenombre tiene que ver con ello.

Mar del Plata. Foto: NA

En la década de 1960, Enrique de Thomas la bautizó como “La Feliz” a través de una campaña publicitaria para fomentar el turismo que cada vez aumentaba un poco más debido al crecimiento de todo el país y a los beneficios económicos de los trabajadores.

El periodista la describía como “una de las pocas ciudades del mundo donde conviven ricos y obreros, en medio de las playas, la arena y numerosos paseos”.